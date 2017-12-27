Şeker Kurumunun kapatılması kararı

ANKARA (AA) - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumunun kapatılmasına tepki göstererek, "Kurumun kapatılması, pancar üreticisi ve işçisini üzerken, milli ve manevi değerlerimizi yok sayan, Türkiye'den kazandığı fahiş paraları yurt dışına aktaran nişasta bazlı şeker lobisini sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, Şeker Kurumunun 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak, görev ve sorumluluklarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldığını anımsattı.

Şeker üretiminin tarımdan sanayiye farklı sektörlerdeki milyonlarca çalışanı ilgilendirdiğini belirten Gök, şunları kaydetti:

"Şeker Kurumu, böyle büyük bir alanın düzenleyici ve denetleyicilik görevini yürütüyordu. Kurumun 17 aydır görevini yapamaması sebebiyle sektörde büyük bir denetimsizlik baş gösterdi. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üreten firmaların, geçtiğimiz pazarlama yılında kendilerine tanınan kotanın üstünde üretim yapmalarına rağmen Şeker Kurulu üyelerinin atanamaması sebebiyle bu fabrikalara ceza bile kesilememiştir. Bir yandan NBŞ, bir yandan yüzde 40'ların üzerine çıkan yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı derken ülkemize giren kayıp kaçak şeker miktarı bilinmemektedir."

- "Karar gözden geçirilsin"

Türk şeker sektörüne uluslararası firmalar tarafından operasyon yapıldığını düşündüklerini savunan Gök, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörü düzenleme ve denetleme görevi bulunan Şeker Kurumunun kapatılması talihsiz ve temelsiz bir açmazken, yerli ve milli şeker üretim sektörümüzün ölüm fermanının da yazılması anlamına geliyor. Bu nedenle Şeker Kurumunun kapatılması, pancar üreticisi ve işçisini üzerken, milli ve manevi değerlerimizi yok sayan, Türkiye'den kazandığı fahiş paraları yurt dışına aktaran nişasta bazlı şeker lobisini sevindirmiştir. Hükümetten, Şeker Kurumunun kapatılması kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz."