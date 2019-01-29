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Şekerbank, afetzede esnaf ve çiftçilerin borçlarını erteliyor

- Şekerbank, Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden etkilenen esnaf müşterilerinin kredi taksitlerini 6 ay ertelerken, afetzede çiftçilerin ise ödemelerini bir sonraki hasat zamanına öteleyecek - Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem - "Büyük üzüntü duyduğumuz bu doğal afet dolayısıyla tüm Antalya halkının acılarını paylaşıyor, ülkemizin en kısa sürede bu afetin yaralarını sarması için çalışıyoruz"

Şekerbank, afetzede esnaf ve çiftçilerin borçlarını erteliyor
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İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden etkilenen esnaf müşterilerinin kredi taksitlerini 6 ay ertelerken, afetzede çiftçilerin ise ödemelerini bir sonraki hasat zamanına öteliyor.

Şekerbank açıklamasına göre, banka Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden etkilenen esnaf ve çiftçi müşterilerine destek olmak üzere önemli bir adım attı. Banka verdiği destek ile esnafın kredi taksitlerini 6 ay ertelerken, çiftçilerin ödemelerini ise bir sonraki hasat zamanına öteleyecek.

Uygulama, Şekerbank’ın Antalya şubelerine bağlı felaketten zarar gören tüm esnaf ve tarım bankacılığı müşterileri için geçerli olacak. Afetzede esnaf ve çiftçilerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için hasar tespit raporlarıyla birlikte Şekerbank’ın Antalya’da yer alan şubelerine başvurmaları yeterli olacak.


- "Zor günlerinde de müşterilerimizin yanındayız"

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, afetzede müşterilerine özel bankanın sunduğu imkana ilişkin, "Banka olarak 65 yıldır yalnızca iyi günlerinde değil zor günlerinde de müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Antalya’da yer alan esnaf ve çiftçi müşterilerimizin yaşadıkları felaket sonrası hasarlarının giderilmesi için de üzerimize düşeni yerine getiriyor ve zor günlerinde onları destekliyoruz. Büyük üzüntü duyduğumuz bu doğal afet dolayısıyla tüm Antalya halkının acılarını paylaşıyor, ülkemizin en kısa sürede bu afetin yaralarını sarması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AfetErdal ErdemŞekerbank
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