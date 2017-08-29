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Şekerbank yeni emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerine aracılık edecek

- Şekerbank Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ertürk: - "Yeni emekli olanlar ilk maaş ödemelerini tüm Şekerbank şubelerinden alabilecek"

Şekerbank yeni emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerine aracılık edecek

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, SGK ile emekli maaşı ödemeleri konusunda imzaladığı protokol kapsamında yeni emekli olanların ilk maaş ve emekli ikramiye ödemelerine aracılık edecek.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ilk kez Şekerbank’tan alanlar 450 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanırken bankanın emeklilere özel eve teslim maaş uygulamasından özel destek hattına, işlem önceliğinden ücretsiz havale, EFT işlemlerine kadar sunulan farklı hizmetlerinden de faydalanabilecek.

Şekerbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzaladığı protokol kapsamında yeni emeklilerin maaş ödemelerine aracılık edecek. 1 Ağustos 2017'den sonra yeni emekli olanlar, maaş ve emekli ikramiyeleri ödemeleri için Şekerbank’ı seçebilecek. Maaş bankası olarak Şekerbank’ı seçenler, 450 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanırken Şeker Bonus kartından iki adet otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde de ek 50 TL tutarında Bonus kazanabilecek. Yeni emekliler ayrıca Şekerbank’ın emeklilere özel ayrıcalıklı hizmetlerinden de faydalanabilecek.


- "Emekli müşterilerimiz tüm banka ATM’lerinden maaşlarını ücretsiz çekilebilecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, bankanın yüzde 70’i Anadolu’da bulunan 71 il ve 100’e yakın merkez dışı ilçeye yayılmış köklü şube ağıyla her bölgeye ulaştırdıkları emeklilere özel hizmetleri, SGK ile gerçekleştirdikleri anlaşma ile yeni emeklilere de sunmaya başlayacaklarını belirtti.

Ertürk, "Yeni emekli olanlar ilk maaş ödemelerini tüm Şekerbank şubelerinden alabilecek. Tüm emekli maaş müşterilerimiz gibi yeni emekli müşterilerimiz de Şekerbank şubeleri ve ATM’lerinden masrafsız olarak maaşlarını çekebilirken aynı zamanda diğer tüm banka ATM’lerinden ücret ödemeden günlük çekim limitleri dahilinde maaşlarını alabilecek." açıklamasında bulundu.w

Emekli maaş müşterilerinin internet, mobil ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebildiğini aktaran Ertürk, sağlık sorunları bulunan birçok emekli müşterilerinin maaşlarını almada sorun yaşamasından hareketle geçerli sağlık raporunu göstermeleri halinde maaşlarını eve teslim ettiklerini kaydetti.


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Gökhan ErtürkŞekerbank
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