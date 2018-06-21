Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji ekonomi Eto Bursa
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Şekerbank'tan doğalgaz dönüşüm projelerine özel finansman

- Kampanya ile masrafsız finansman olanağı sağlayan banka, bireysel başvurularda 48 aya, apartman yönetimi başvurularında ise 60 aya varan vade imkanı sunuyor

Şekerbank'tan doğalgaz dönüşüm projelerine özel finansman

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik her türlü yatırımın uygun koşullarda finansmanı için sunduğu EKOkredi kapsamında, doğalgaza dönüşüm projeleri için kampanya başlattı.

Şekerbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda geliştirdiği EKOkredi ile doğalgaza dönüşüm projelerine özel bir kampanya hazırladı.

Yeni doğalgaz aboneliği yapmak ya da mevcut doğalgaz tesisatını yenilemek isteyenlere yönelik başlatılan kampanya ile masrafsız finansman olanağı sağlayan banka, bireysel başvurularda 48 aya, apartman yönetimi başvurularında ise 60 aya varan vade imkanı sunuyor.

Doğal kaynakları korumak ve ülke ekonomisine destek olmak için geliştirilen Türkiye'nin ilk enerji verimliliği finansmanı ürünü EKOkredi ile bugüne kadar 101 bini aşkın kişi enerji tasarrufuyla tanıştı.

EKOkredi ile enerji verimliliği alanında toplamda 1 milyar liraya yakın finansman sağlandı. Enerji verimliliği alanında EKOkredi ile yapılan yatırımlarla ise bugüne dek 28,8 milyar kilovat saat enerji tasarrufu elde edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DOĞALGAZEKOkrediŞekerbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5