Şekerbank’tan istihdama destek için 20 milyon dolarlık kaynak

İSTANBUL (AA) – Şekerbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası çatısındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kaynaklı istihdamın desteklenmesinde kullanılmak üzere 20 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası çatısında bulunan IBRD kaynaklı “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” dahilinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile 3 yılı anapara ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olmak üzere 20 milyon dolar tutarında “Aracı Kuruluş Kredi Sözleşmesi” imzaladı.



Şekerbank anlaşma çerçevesinde elde edilen kaynakla, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının ve gelişim potansiyeli bulunan illerdeki KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri yatırımları ve işletme sermaye ihtiyaçlarını 3+3 yıl vadeyle karşılayacak.







-Anadolu’da kapsayıcı büyümeye destek







Kapsayıcı büyümenin finansmanında köklü uzmanlığa sahip Şekerbank, kuruluşundan bugüne 65 yıldır, yüzde 70’i Anadolu’da bulunan ve çoğu yarım asırdır aynı yerde faaliyet gösteren köklü şube ağı sayesinde bankacılık hizmetleriyle tanışmamış ya da finansal kaynaklara erişimi kısıtlı olan kesimlere ulaşıyor.



Banka edindiği kredi ile kapsayıcı büyümeyi destekleme stratejisi çerçevesinde, özellikle kırsaldaki kadınlara ve odağında bulunan KOBİ’lere gelişim potansiyeli bulunan illerde finansman sağlayacak.





