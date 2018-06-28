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"Şekerde özelleştirmeler gözden geçirilsin"

- Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: - "Şeker fabrikalarının özelleştirildiği yerlerde AK Parti'nin oylarında azalma var. Zaten, topladığımız 1 milyon 690 bin imza, vatandaşların bu özelleştirmelere karşı olduğunu net bir biçimde bize göstermişti" - "Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz, seçim sonuçlarını da göz önünde bulundurarak şeker fabrikalarının özelleştirmesinin tekrar gözden geçirilmesidir"

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Şeker fabrikalarının özelleştirildiği yerlerde AK Parti'nin oylarında azalma yaşandığını iddia ederek, "Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz seçim sonuçlarını da göz önünde bulundurarak şeker fabrikalarının özelleştirmesinin tekrar gözden geçirilmesi." dedi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldığını anımsattı.

Bunlardan Kastamonu Şeker Fabrikası'nın alıcı çıkmadığı için özelleştirme sürecinin tamamlanamadığını belirten Gök, şunları söyledi:

"Tüm itirazlarımıza rağmen maalesef 13 şeker fabrikası özelleştirildi. Bu işe sendika olarak sadece biz itiraz etmedik, yüzbinlerce vatandaş da bizimle aynı fikirdeydi. 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde gördük ki şeker fabrikalarının özelleştirildiği yerlerde AK Parti'nin oylarında azalma var. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre AK Parti'nin oyu Konya'da yüzde 14,9, Erzurum'da 13,2, Erzincan'da yüzde 12,1, Yozgat'ta yüzde 11,4, Kırşehir'de 9,5, Çorum'da 9,3 ve Afyonkarahisar'da yüzde 8 oranında düştü. Zaten, özelleştirmelerden önce topladığımız 1 milyon 690 bin imza, vatandaşların bu özelleştirmelere karşı olduğunu net bir biçimde bize göstermişti."

- "Şeker fabrikalarını milli bir konu olarak görüyoruz"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin 200 bin pancar çiftçisi ile kadrolu, geçici ve taşeron olmak üzere 20 bine yakın şeker fabrikası işçisini doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Gök, bunlara esnafın, tüccarın ve nakliyecisinin de eklenmesiyle özelleştirmeden etkileneceklerin sayısının 1,5 milyonu bulacağını vurguladı.

Gök, şekeri stratejik bir ürün, şeker fabrikalarını da milli bir mesele gördükleri için bu alandaki özelleştirmelere karşı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Küresel güçler, 2 milyar doların üzerinde katma değer sağlayan şeker sektörünü devletin elinden alıp Türkiye'yi şekerde dışa bağımlı hale getirmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz seçim sonuçlarını da göz önünde bulundurarak şeker fabrikalarının özelleştirmesinin tekrar gözden geçirilmesidir."

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şeker Fabrikalarının özelleştirilmesiŞeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök
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