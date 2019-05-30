ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın bağlı kuruluşları arasında yer alan Türkiye Emlak Katılım Bankasıyla ilgili basında yer alan iddialara ilişkin, bankanın faaliyete geçişini takip eden süreçte inşaat sektörünü temsil eden köklü dernekler ve üyeleriyle birçok görüşme gerçekleştirdiklerini, sektörün ihtiyaçlarına çare olacak finansal çözümler üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün tamamına hitap eden finansal çözümler getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Basında yer alan "14 firma için özel çalışma yapıldığı, ayrıcalık tanındığı" haberlerinin doğru olmadığını kaydeden Kurum, çok kısa süre önce Emlak Katılım Bankasının bankacılık işlemlerine başladığını, sürdürülebilir finansman modellerine odaklanarak çalıştıklarını, bu kapsamda da birçok sürecin aynı anda yürütüldüğünü ifade etti.

İnşaat sektörüyle yapılan pek çok görüşmede gelen talepleri değerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Demografik yapı, Türkiye'de konut talebini belirleyen önemli dinamiklerden biri durumundadır. Genç nüfus profili de konut talebini destekliyor. Her yıl 650 bin civarında evlilik gerçekleşiyor ve buna bağlı bir konut talebi oluşuyor. Bu istatistiklerin tamamı konut ve inşaat sektörünün ekonomik faaliyetler içindeki önemini ortaya koymakta, üretim, istihdam ve büyümeyle olan güçlü korelasyonu ifade etmektedir." dedi.



- "İnşaat maliyetlerinin kontrol altına alınması hedeflenmektedir"



Emlak Katılım Bankasının ana hedefinin sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye'de yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Kurum, Türkiye'deki yapı stokunun eritilmesine yönelik şunları kaydetti:

"Bu noktada temel fonksiyonumuz, inşaatı yapana güçlü bir finansal iş ortaklığı ile yol arkadaşı olmak. Geçici çözümler yerine sektöre kalıcı finansman modelleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bankamız, inşaat sektörünün çatı kuruluşları ile görüşmelerini de bu çerçevede çözüm üretmeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir. Sermaye piyasaları ürünleri ile inşaat sektöründeki finansman ihtiyacına çözüm geliştirilerek sürdürülebilir bir yapı ortaya koymak istiyoruz. Bu yapı ile aynı zamanda inşaat maliyetlerinin kontrol altına alınması ve erişilebilir konut fiyatlarının oluşmasını hedefliyoruz."

- "Sanayi üretiminin yerelleştirilmesi misyonun temel öğelerinden"



Türkiye Emlak Katılım Bankasının katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde üretime ve sanayiye alternatif finansman yöntemleri geliştirmeyi hedeflediğine işaret eden Kurum, "Bu hedef 2023 vizyonu çerçevesinde katılım bankacılığının pazar payının yüzde 15'e ulaştırılması hedefiyle de örtüşmektedir. Emlak Katılım Bankası sanayi üretiminin yerelleştirilmesini de kendi misyonunun temel öğelerinden biri olarak belirlemiştir. Fabrikaların kurulması, Türk sanayicisinin tesis ve kurulum maliyetlerine katlanmadan üretime ve ihracata odaklanmasını sağlamak, sanayimizin uluslararası rekabet koşullarında üstünlük elde etmesini temin etmek amacını taşımaktadır." açıklamasını yaptı.