Sektöre kalifiye şef ve garson yetiştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesinde açılacak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde, kalifiye şef ve garsonlar yetiştirilecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman ile Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl arasında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Karaman, üniversitenin rektörlük binasında gerçekleşen imza töreninde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Turizm Fakültesi bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü açacaklarını, öğretim kadrosu ve fiziki imkanlar noktasında hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Karaman, Türkiye'deki 17 devlet ve yaklaşık 10 özel üniversitede Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Medeniyetimizin ismini alan üniversitemiz, mutfak sanatlarının ve mutfak kültürünün, medeniyetin, geleneğin, kültürün, tarihin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle yine aynı çizgide insanların bir araya gelerek oluşturduğu TÜRES ile iş birliği yaparak, her iki tarafın da istifade sağlayacağı bir adım atmış oluyor."

- "Osmanlı mutfağı üniversitemizde yeniden canlandırılacak"

Karaman, birçok alanda üniversite eğitimi alarak teorik eğitimini tamamlamış kişilerin sahaya indiklerinde, "alaylı" diye tabir edilen kişilerden mesleği öğrendiğini söyledi.

Bu iş birliği sayesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan öğrencilerin, ilk yıllarından itibaren TÜRES aracılığıyla birçok yerde staj yapma imkanına sahip olacağını belirten Karaman, "Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde de TÜRES ile iş birliği yaparak sertifika programları açacağız. Alaylı olanlar da teorik bilgi ile donanmış olacak." dedi.

Karaman, mutfak sanatları tarihinin yeniden yazılmasını arzuladıklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"Sadece Osmanlı mutfağında bugüne ulaşmayan, kaybolmuş yemek tariflerinin 6 bin olduğu belirtiliyor. Osmanlı mutfağı Medeniyet Üniversitemizde yeniden canlandırılacak. Bunun için ülke çapında öğrenci ve hocalarımızla bir kayıt ve arşiv çalışması yapmayı hedefliyoruz. Kütüphanelerde bulunan Arapça, Farsça, Osmanlıca yazılmış, Selçuklu ve Osmanlı eserlerindeki yemek tariflerinin günümüz diline çevrilerek yeniden basılmasını hedefliyoruz."

- "Öğrenciler sektörün en ileri gelenlerinden ders alacak"

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de 10 yıllık bir dernek olarak sektöre ve topluma önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Yerli ve yabancı turistlere kaliteli hizmet sunmak için iyi yetişmiş personele ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bingöl, "Şimdiye kadar hep alaylı yetişiyordu. Yıllardır üniversitelerimizden çıkan mezunlarımız pratik yapmıyor. Bu şekilde bize başvuranlardan verim alamıyoruz. Teoriyle pratiği birleştirmemiz lazım ki başarıya ulaşalım. Bu sorunu çözmek için Medeniyet Üniversitesi birçok kuruma örnek olacak devrim niteliğinde bir işe imza atıyor. Öğrencilerimiz bu üniversitede sektörün en ileri gelenlerinden ders alacaklar ve gelip bizim marka olmuş işletmelerimizde pratik yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, tam donanımlı olarak mezun olacak öğrencilerin, dünyaya Türk mutfağını tanıtacaklarına işaret ederek, "Dünyada marka olamamamızın sebebi burada yatıyor. Üniversiteden mezun olan öğrenci de alaylı da bir yere kadar gelip tıkanıyor. Şimdi teori ve pratiğin birleşmesiyle bu sorunu çözeceğiz." diye konuştu.