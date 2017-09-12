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Sel felaketinin Sierra Leone'ye maliyeti 30 milyon dolar

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ülkeye maliyetinin 30 milyon dolar olduğu bildirildi. Dünya Bankasının hazırladığı raporda, Sierra Leone'de 14 Ağustos'ta...

Sel felaketinin Sierra Leone'ye maliyeti 30 milyon dolar

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ülkeye maliyetinin 30 milyon dolar olduğu bildirildi.

Dünya Bankasının hazırladığı raporda, Sierra Leone'de 14 Ağustos'ta yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ülke ekonomisine maliyeti açıklandı. Raporda, doğal afetin ülkeye maliyetinin 30 milyon dolar olduğu belirtilerek eğitim, barınma ve sağlık alanları dahil zarar gören altyapının onarılması için uzun dönemde 82 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Dünya Bankası Sierra Leone Sorumlusu Henry Kerali, "Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz ama Dünya Bankası olarak Sierra Leone'ye istikrarını kazanması için yardımcı olacağız" dedi.

Sierra Leone'de, 14 Ağustos'ta yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 503 kişi ölmüş, 600 kişi kaybolmuştu.




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Dünya BankasıSelSierra Leone
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