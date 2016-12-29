Sel sularının biriktiği alt geçitte yüzdüler

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle sel sularının biriktiği alt geçitte deniz yatağı eşliğinde yüzen 2 kişi, ilginç görüntüler oluşturdu.



Kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan, sabah saatlerinde de etkisini arttıran yağışların beraberinde getirdiği sel, günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi.



Çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kalırken, merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın su basan alt geçidinde de araçlar mahsur kalırken, 27 yaşındaki Ali Mutluay ve 31 yaşındaki Ergün Tosun ise mayo giyip, suya deniz yatağı atarak yüzdü.



Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan alt geçitteki suda yüzen gençlerin görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.



"Beraber bir tur attık, çıktık"

Tosun, su baskını görünce mayo ve deniz yatağını iş yerinden aldığını belirterek, "Alt geçidin su dolduğunu gördüm. Ben de yüzmek istedim. Yüzmeyi çok seven biriyim. Arkadaşımı da aradım, beraber bir tur attık, çıktık." dedi.



Suya girmesindeki bir başka amacın da mahsur kalanlara yardımcı olmak olduğunu söyleyen Ergün Tosun, şöyle konuştu:



"İlk kez böyle bir şey yaptım. Kesinlikle çok güzeldi. Alt geçidi yakından inceleme fırsatı buldum. Arada kalanlar, yardım etmem gereken bir şey varsa diye de baktım. Aslında giriş sebebimden biri de oydu. 'Yardım edebilir miyim faydam olur mu birine' diye girdim. Bu şekilde haber olacağımı bilmiyordum. Telefonlarım susmuyor, tepki veya protesto gibi algılıyorlar ama öyle değil. Yüzmeyi sevdiğim için bir de ekiplere yardımım olur amacıyla girdim."



"Ben kot pantolonla arkadaşım mayoyla girdi"

Ali Mutluay ise arkadaşının teklifi üzerine yüzmeye gittiğini ifade ederek, "Arkadaşım telefon etti. Biz de hemen deniz yatağımızı alıp, bir petrolde şişirdik. Ben üzerimi çıkarıp kot pantolonla girdim, arkadaşım mayoyla girdi. Bir yanda belediyenin çalışması vardı, adamlar da şok oldu, bizim orada kaldığımızı zannedip 'Size yardımcı olalım mı' dediler. Biz de sadece yüzdüğümüzü söyleyip, güldük. Bir mizaç kattık."



Mutluay, yaşanan felakette insanların yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için yüzdüklerini sözlerine ekledi.