Selam yollamak istediği Bakan görüntülü aradı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyaret ettiği Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Emniyet Müdürlüğünde, bir polis memurunun selamını iletmek üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mesaj gönderdi. Bakan Soylu da bunun üzerine Turan'ı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Çanakkale'de bulunan Turan, temaslarının ardından Lapseki ilçesine geldi. Burada Lapseki Emniyet Müdürlüğüne sürpriz bir ziyarette bulunan Turan, görevdeki personel ile sohbet etti.

Sohbet sırasında polis memuru Gökhan Çınar, Bülent Turan'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerinde selam ve saygılarını iletmesini talep etti. Turan, bunun üzerine Bakan Soylu'ya mesaj gönderdi.

Bir süre sonra Bülent Turan'ı cep telefonundan görüntülü arayan Soylu, Turan ve polis memuru Çınar ile sohbet etti.

Bakan Soylu, emniyet müdürlüğünde mesaide bulunan personele de selamlarını gönderdi.