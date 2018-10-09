"Selamlaşmanın azalması gençlerin ruh sağlığını tehdit ediyor"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi Klinik Psikoloğu Murat Demirci, "Birine selam vermek ona değer vermek anlamına gelir. Birbirlerine selam verenler mutlu olur ve değerli hissederler. Gençlerin, insanlar tarafından önemsendiğini bilmesi psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" kapsamında 2018'in temasının "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" olarak belirlendiği aktarılarak, ilgisizliğin gençleri yanlış yollara düşürebileceği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci, gençlerin ruhsal bunalımının altındaki en büyük etkenin "var olma" çabası olduğuna dikkati çekerek, "Kendisine olan öz güven ve saygısını sosyal ağda beğenilmek üzerine kuran insan, ilgi görmediği yerde kendisinin hiçe indirgendiği sanısına kapılabiliyor. Özellikle gençlerde bu durumu bariz gözlemleyebiliyoruz. Gençler takdir edilmek, önemsenmek, anlaşılmak ve değer görmek istiyor. Birey olduğunun ve varlığının fark edilmesini istiyor. Bu birçok insan tarafından yaşanan oldukça yaygın bir problemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Selam vermenin ikili iletişimi güçlendirdiğini vurgulayan Demirci, birilerine selam vermenin o kişiye değer vermek anlamı taşıdığını ifade etti.

Demirci, şunları kaydetti:

"Gençler sevdiklerinden ve çevresinden beklediği ancak bulamadığı ilgiyi ve sevgiyi sanal dünyada arıyor. Arzu ettiği sevgi ve kabul duygusunu açıkça hissetmek istiyor. Yaptığı bir paylaşımdaki beğeni sayısı arttıkça onun mutluluğu artıyor ancak bu ona gerçek olmayan geçici bir huzur veriyor. Beğenilme arzusu ise kişiyi dönüşü olmayan yanlış yollara saptırabiliyor. Bu sebeple gençlerle yakından ilgilenmeliyiz ve onları beğendiğimizi takdir ettiğimizi göstermeliyiz. Birine selam vermek ona değer vermek anlamına gelir. Birbirlerine selam verenler mutlu olur ve değerli hissederler. Gençlerin, insanlar tarafından önemsendiğini bilmesi psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar."



