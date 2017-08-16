Selçukluların Anadolu'ya girişlerinin 953. yılı

KARS (AA) - Kars'ta, Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 953. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Fetih Pilavı" dağıtıldı, şehitler için mevlit okutuldu.

Kars Valiliğince düzenlenen program çerçevesinde, Evliya Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlidin ardından vatandaşlara "Fetih Pilavı" dağıtıldı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, 953 yıl önce Alparslan ve erenlerinin Anadolu topraklarını vatan yaptığını belirterek, "Bin yıldır bu topraklarda yaşamaktayız. Bu topraklar ebedi olarak bu milletindir ve bu millet bu topraklar üzerinde ebedi olarak yaşayacaktır." dedi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Doğan, Ağustos ayının Türkler için zaferlerle dolu aylardan biri olduğunu söyledi.

Doğan, "Milletimiz, bu topraklarla birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayacaktır. Bu topraklar herkese yetecek ve herkesin doyacağı topraklardır. Dolayısıyla uluslararası güçlerin milletimizi birbirine düşürme gayeleri boşa çıkacaktır. Biz bu topraklarda birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Vali Doğan ve beraberindekiler daha sonra fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli'nin "Fotoğraf Diliyle Ani" konulu sergisini gezdi.

Programa, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.