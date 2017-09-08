İZMİR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugün hizmete açılacak olan İZBAN Torbalı-Selçuk kısmının maliyeti 300 milyon lira. Bu rakamın 250 milyon liradan fazlasını bakanlığımız, 50 milyon liradan daha az kısmını ise belediye karşılıyor. Bu, ortaklık değildir. Biz de ortaklık olmadığını biliyoruz ama bizim için İzmir ve Selçuk önemli, sizlere hizmet getirmek önemli." dedi.

Arslan, Selçuk İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Selçuk'un Kurtuluşu, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'i hep önemsediğini söyledi.

İzmir'e verdikleri sözü yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Her belediye hizmet ediyor ama Ulaştırma Bakanlığı her belediye ile iş birliği yapmıyor. İzmir, projelerini İzmir ile birlikte yaptı. Siz, 'Belediye İzmir'in toplu ulaştırmasını gerçekleştiremiyor, buna sahip çıkılması gerekiyor.' dediniz. Biz devreye girdik. Bugün hizmete açılacak olan İZBAN Torbalı-Selçuk kısmının maliyeti 300 milyon lira. Bu rakamın 250 milyon liradan fazlasını bakanlığımız, 50 milyon liradan daha az kısmını ise belediye karşılıyor. Bu, ortaklık değildir. Biz de ortaklık olmadığını biliyoruz ama bizim için İzmir ve Selçuk önemli, sizlere hizmet getirmek önemli."

Arslan, günde 100 bin İzmirlinin İZBAN'ı kullandığını sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da bugün açılan TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN hattıyla kentin ulaştırma altyapısının güçlendiğini, kent merkeziyle iç ve dış yerleşim yerleri arasındaki bağların güçlendiğini ifade etti.

- Kocaoğlu, törenden ayrıldı

Vali Ayyıldız'ın konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kürseye davet edildi.

Kocaoğlu, kürsüye geldiğinde bir grup, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

İZBAN'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ortak projesi olduğunu belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"2014 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğum andan itibaren, bu projenin fikir babası da uygulayıcısı da anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Bunu böyle bilin, bilmiyorsanız da Sayın Başbakan'a sorun. Ayıptır, bu yaptığınız 40'ı geçti, ayıptır. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla yüzde 56 oy almış belediye başkanıyım. Siz de nezaket kuralları çerçevesinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakan ve benim projemdir."

Konuşmasının ardından protokoldeki yerine geçen Kocaoğlu, burada bazı AK Parti milletvekilleriyle tartıştı, ardından törenden ayrıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da AK Parti hükümeti iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürdüğünü, bundan Selçuk'un da payını aldığını söyledi.