Selimiye Camii avlusunda sahur

EDİRNE (AA) - Edirne'de protokol üyeleri ve basın mensupları Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin avlusunda sahur yaptı.

Vali Günay Özdemir, sahurun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonu düzenleyen basın mensuplarına teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Selimiye Camii avlusunda sahurun geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Şehrin yöneticilerinin basın mensuplarıyla hep iç içe olduğunu belirten Gürkan, "Zaman zaman kendi evlerimizi, aile üyelerimizi bu kadar sık görmüyoruz. Böyle güzel ve mübarek bir gecede bir arada olmak, sahurda olmak, dünyanın en güzel ibadethanelerinden Selimiye Camii'nin avlusunda sahur yapmak olağanüstü güzel ve haz verici." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal da Selimiye'de sahur yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Ramazanda Selimiye'nin özel bir iklimde olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Ramazan kendi özelliğiyle aslında silip süpüren ve her bireyin çevresini fark etmesini sağlayan atmosfer oluşturuyor. Oruç, namaz ve teravihle başlıyor ve insanların kaynaşmasını sağlıyor. Mağdur, muhtaç olanları kolladığı özel bir atmosfer oluşturuyor. Ramazan arınmayı, bireysel olarak nefsin kontrolünü sağlayan ibadetiyle aynı zamanda da insanın kendini fark ettiği oruçla sıhhatini yakaladığı bir ay olarak geliyor."

Sahura, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Basın İlan Kurumu Müdürü Ebubekir Günel, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, Edirne Valiliği Basın Müdürü Ender Aydın, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt katıldı.