"Selimiye Camisi Meydan" projesi, Ankara'da görüşüldü

EDİRNE (AA) - Edirne heyeti, "Selimiye Camisi Meydan" projesini görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan oluşan Edirne heyeti, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Müezzinoğlu'nu da ziyaret eden heyet, Yemişkapanı Hanı kazılarının ardından yakın bir zamanda başlayacak "Selimiye Camisi Meydan" projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu ve destek istedi. Heyet, kent genelinde yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Bakan Müezzinoğlu ise ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek "Edirne’nin benim gönlümdeki yeri başkadır. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi, Edirne ve Türkiye'nin göz bebeğidir. Edirne ve Selimiye Camisi'ne yakışır bir meydan projesi olacağına inandığım çalışmaya destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.