EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi Meydan Projesi'nin nasıl yapılacağına ilişkin konunun bir ay içinde çözüleceğini düşündüğünü belirterek, "Akabinde de hemen çalışmalara başlayacağız. Selimiye'nin rekreasyon projesini umuyorum ki bir yıl gibi bir süre içerisinde de bitiririz." dedi.

Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen ile Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzionoğlu'nu ziyaret ettiklerini söyledi.

Müezzinoğlu'na, Selimiye Camisi ve Külliyesi Rekreasyon projesini taktim ettiğini ifade eden Gürkan, "Kendileri bunun Ankara'da finansla ilgili görüşmelerini yapacaklar. Tabii ki bazı teknik tarafları var bunun. Teknik tarafları çözülecek. Kaynak gibi nereden alınacağı gibi nasıl olacağı gibi... Kendisiyle şunu da konuştuk. Sonuç itibariyle yapılacak olan hizmet Edirne'ye genelinde de Türkiye'ye yapılacak bir hizmet. Kimin yaptığı da benim açımdan da Sayın Müezzinoğlu açısından da Sayın Rafet Sezen açısından da çok sorun değil. İşte hükümet mi yaptı, belediye mi yaptı? Bunlar işin sadece ayrıntıları." diye konuştu.

Projenin, Edirne'ye ve Selimiye gibi tüm insanlığa mal olmuş bir muhteşem esere yapılacağını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Selimiye Camisi Meydan Projesi'nin nasıl yapılacağına ilişkin konunun bir ay içinde çözüleceğini düşünüyorum. Akabinde de hemen çalışmalara başlayacağız. Selimiye'nin rekreasyon projesini umuyorum ki bir yıl gibi bir süre içerisinde de bitiririz. Gerçekten Selimiye o zaman daha görkemli şekilde ortaya çıkmış olacak hemde etrafındaki hoş olmayan görüntüler de ortadan kalkarak bu insanlığın en büyük eserlerinden birini hem Edirnelilere hemde ziyaretçilerin izlemekten, bakmaktan keyif alabileceği bir yer haline getireceğiz."

- Tarihi Yemiş Kapanı Hanı

Selimiye Camisi Meydanı'nda kazısı yapılan Yemiş Kapanı Hanı'nın caminin görünüşünü engelleyeceği düşüncesinin ağır bastığını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada asıl olanın Selimiye'yi tamamıyla ortaya çıkarmak, hiçbir görsel engeli Selimiye ile bakan gözler arasına koymamak gerektiği gibi bir anlayışımız var. Dünyada da bu böyle. Ben o noktadan hareketle itiraz ettim. 2017'de Selimiye'nin hemen önüne yüksekliği belki 12-15 metreyi bulacak bir han ve yapılacak olan replika, emitasyon, orijinal de değil, yapılmasına karşı çıktık. Bu görüş daha ağır bastı. Bunun üzerine mevcut temellerin korunarak geleceğe taşınması var. Bunun için de ciddi bir konservasyon projesi gerekiyor. O proje de hazırlanıyor.

Orada bizim kurula fonksiyon olarak önerimiz var. Konservasyon projesiyle oda değerlendirilecek. Öneri, yedi yol ağzı tarafında ortaya çıkmış olan dört tane bozulmamış depo kalıntısının cam ve ahşap konstrüksiyonla kapatılarak bir sergi salonuna dönüştürülmesi ve duvarların konserve edilerek korunması ve hanın içerisinde de ahşap yürüme yollarıyla burasının bir arkeopark haline getirilmesi. Çalışmaların o kısmı devam ediyor. Ama dediğim gibi rekreasyon kısmı onaylandı. Sayın bakanımız Müezzinoğlu da finansman hususunda tabii ki destek vereceğini söyledi şu anda geldiğimiz nokta bu. Umut ediyorum ki bir ay içerisinde finans sorununu çözdüğümüzde hemen rekreasyonla ilgili çalışmalar başlayacağız."

Gürkan, çalışmalar kapsamında meydanın çevresindeki caddelerde de fiziksel değişiklikler yapmayı amaçladıklarını, tur otobüslerinin park alanları, yaya ve araç trafiği açısından da yenilikler yapılacağını kaydetti.



