Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Selimiye Camisi'ne "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı mahya asıldı

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'ne "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı yeni mahya asıldı.Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ramazan ayı hazırlıkları kapsamında mübarek ayın başlamasından bir gün önce Selimiye Camisi'ne asılan "Oruç...

Selimiye Camisi'ne

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'ne "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı yeni mahya asıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ramazan ayı hazırlıkları kapsamında mübarek ayın başlamasından bir gün önce Selimiye Camisi'ne asılan "Oruç bedenin zekatıdır." yazılı mahya değiştirildi.

"Gökyüzüne yıldızlarla yazan adam" olarak tanınan mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki atölyesinde hazırladığı yeni mahya, ipler aracılığıyla minare şerefelerinde bekleyen işçiler tarafından çekildi.

Değiştirilen ve "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı mahya akşam ezanıyla birlikte yanmaya başladı. Mahya, arife gününe kadar kalacak.

- Mahya geleneği

Ramazan denildiğinde akla gelen ilk geleneklerin başında yer alan, Arapça "aylık, hayat" anlamına gelen mahya iki minare arasına asılan ışıklı yazılara verilen ad. Güzel sözler, hadis ve ayetlerle ramazan ayı ikliminde insanlara güzel mesajlar iletmeyi amaçlayan mahyanın 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandığı biliniyor.

Selatin camilerde İstanbul'da uygulanmaya başlanan mahya sanatı zamanla diğer Anadolu şehirlerinde de gelenek halini aldı. Bazı kaynaklarda Edirne'de Selimiye Camisi dışında Meriç Nehri kenarındaki direklere de mahyalar asıldığı bilgisi yer alır.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MahyaSelimiyeVakıflar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5