Selimiye'de bayram namazı coşkusu

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.
Bayram namazı vaktinden önce özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camilere gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla camiler kısa sürede doldu.
Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.
Edirne Valiliği'nce cami çıkışı vatandaşlara hurma dağıtıldı.