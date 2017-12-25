Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Şemdinli şehidinin evinde yas var

- Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun Ankara'daki evinde yas var

Şemdinli şehidinin evinde yas var

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun Ankara'daki baba evine ateş düştü.

Muratoğlu'nun acı haberi, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer, acı haberi baba Şener, anne Nurten ve kardeşleri Deniz ile Hatice Muratoğlu'na verdi.

Şehit Muratoğlu'nun evinin yakınında 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletilirken, cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin yakınları ve komşuları da başsağlığı dilemek üzere ailenin evine geldi.

Muratoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir askerin şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hakkari'nin Şemdinli IlçesiPiyade Sözleşmeli Er Ferhat MuratoğluşehitŞemdinli şehidinin Evinde Yas Var
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5