Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Şemdinli'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy ve 3 mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırlarında terör örgütü...

Şemdinli'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy ve 3 mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5 Nisan'da saat 03.00'ten geçerli olmak üzere ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırları içinde yapılan operasyon sona ermiş olup, 5 Nisan saat 15.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HakkariSokağa çıkma YasağıŞemdinli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5