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Semerkant'ta Orta Asya Rönesansı konferansı

SEMERKANT (AA) - Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Orta Asya Rönesansı'nın Dünya Uygarlığı Tarihindeki Rolü" konulu uluslararası konferans düzenlendi. UNESCO himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından gerçekleştirilen konferansa BM Dünya...

Semerkant'ta Orta Asya Rönesansı konferansı

SEMERKANT (AA) - Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Orta Asya Rönesansı'nın Dünya Uygarlığı Tarihindeki Rolü" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

UNESCO himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından gerçekleştirilen konferansa BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveycri, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren ve Bağımsız Devletler Topluluğu İcra Komitesi Başkanı Sergey Lebedev'in yanı sıra çok sayıda ülkeden 100’den fazla yetkili, bilim insanı ve uzman katıldı.

Özbekistan Senatosu Başkanı Nigmatulla Yoldaşev, konferansın açılışında yaptığı konuşmada Orta Asya Rönesansı döneminde bölgenin bilim, kültür ve sanatın dünyaca kabul gören merkezlerinden biri olduğunu, bu dönemde Orta Asya’da önemli bilim adamları, düşünür ve ulemanın yetiştiğini belirtti.

Bölgenin o dönemde uluslar, dinler ve kültürleri birleştiren ve diyaloğunu sağlayan bir köprü görevini gördüğüne işaret eden Yoldaşev, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Semerkant’ta kurulması yönünde karar alınan İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezinin ülkedeki ve bölgedeki ulema, bilim adamı ve düşünürlerin hayatı ve eserlerini araştıracağını kaydetti.

ISESCO Genel Müdürü Tuveycri de Orta Asya bölgesinin İslam kültürünün gelişmesinde önemli rol oynadığını, İslam medeniyetinin bu topraklarda geliştiğini vurguladı. Günümüzde Özbekistan’ın devletler ve kültürler arasındaki diyaloğun gelişmesinde bir köprü olduğunu kaydeden Tuveycri, İslam medeniyeti ve biliminin bu topraklarda geliştiğini, bundan dolayı Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi’ni Semerkant’ta kurma kararının çok isabetli ve doğru olduğunu vurguladı.

IRCICA Genel Direktörü Eren, insanlık tarihinde Orta Asya’nın çok önemli bir yer tuttuğuna ve dünyada bilim, kültür ve sanatın gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti. Coğrafi konumundan dolayı Orta Asya’nın ticaretin, uluslar ve dinler arası diyaloğun merkezi olduğu vurgulayan Eren, bölgenin İslam medeniyetinin gelişmesinde de önemli görev üstlendiğini söyledi.

Eren, konuşmasının ardından Özbekistan Senatosu Başkanı Nigmatulla Yoldaşev’e İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Haremeyn" isimli fotoğraf albümünü hediye etti.

Daha sonra, Türk basınına açıklamalarda bulunan Eren, IRCICA’nın kuruluşundan bu yana Orta Asya’daki İslam kültürü ve medeniyeti ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatarak, bu ziyaret kapsamında, Özbekistan Bilimler Akademisi ve Şarkiyat Enstitüsü yetkilileriyle gerçekleştirecekleri projeler hakkında görüşeceğini belirtti. Eren, ayrıca Orta Asya’da İslam Medeniyeti Tarihi Kongresini yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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