Semiha Yıldırım'dan huzurevi ziyareti

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya İstanbul'da huzurevi ve çocukevini ziyaret etti.

Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Yıldırım ve Kaya, huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutladı, sohbet etti.

Ziyaret sırasında odasına konuk olduğu bir huzurevi sakini duygulanırken, başka bir sakin de Yıldırım'a ahşap tepsi armağan etti.

Semiha Yıldırım ve Bakan Kaya daha sonra Maltepe'deki Uğur Böceği Çocukevine geçti.

Burada çocuklara şeker ikram edip oyuncak veren Yıldırım ve Kaya, bir süre çocuklarla ilgilenip onlarla sohbet etti.​