"Şempanzeler hakim karşısına çıkamaz"

NEW YORK (AA) - ABD'de şempanzelerin insanlar gibi yasal haklara sahip olması yönünde başlatılan hukuki mücadele hayvanların aleyhinde sonuçlandı.

New York'taki temyiz mahkemesi, New York eyaletinin Albany kenti yakınlarında Gloversville'da özel bir primat barınağında kafese kapatılan Kiko ve Tommy adlı iki şempanzenin, insanlar ile aynı yasal haklara sahip olmayacağına dair alt mahkemenin kararı onayladı.

Kiko ve Tommy'nin Florida eyaletindeki açık alanda bir hayvan barınağına nakledilmelerini ve hapsedilmelerinin hukuka aykırılığı konusunda karar verilebilmesi için hayvanların mahkemeye çıkarılmalarını isteyen Wise, "Tüm hayvanlar iki bin yıldır hiçbir yasal hakka sahip değil. Bu mücadele etmeden değişmeyecek." dedi.

Merkezi Florida'da bulunan İnsan Olmayanların Hakları Projesi, 2013 yılında Kiko adına Niagara Falls'ta Yüksek Mahkeme'de, Tommy adına Fulton County'de dava açmıştı. Davalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.