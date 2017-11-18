İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz ve hükümetlerimiz Avrupa'daki Müslüman azınlıkların bulunduğu ülkelerde, asimilasyona uğramamaları konusunda ciddi hassasiyet göstermektedir. Ancak bunun tersine, bulundukları ülkeler ile tam bir entegrasyon içinde bulunarak, o ülkelerin refah ve istikrarına katkı veren bir kültürel zenginlik olmaları konusunda her türlü desteği vermektedir." dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Tutin kentinin belediye başkanlığını yapmış ve 11 Ekim'de trafik kazasında hayatını kaybeden Şemsudin Kuçeviç'i anma programı düzenlendi.

Çavuşoğlu, Şemsudin Kuçeviç'in vefatından 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ve Sancak Bölgesine gerçekleştirdiği resmi seyahatte Erdoğan ile bir araya geldiğine değinerek, "Merhum Şemsudin Bey, erken kaybettiğimiz bir dostumuz olarak sıcak ve samimi hatıralarıyla inşallah hep dualarımızda yer alacaktır." diye konuştu.

Kuçeviç'in, Aliya İzzetbegoviç'in Bosna Hersek'te temellerini attığı ve Sancak'ta hizmetleriyle Boşnak Müslümanların teveccühünü kazanan Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkan Yardımcılığı görevini de 1996'dan itibaren sürdürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Şemsudin Bey, 6 dönem gibi uzun bir süre Tutin Belediye Başkanlığı görevini de sürdürerek Sancak'ın efsane devlet ve millet adamlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bizim inancımızda, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde ifadesini bulan şekliyle, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir'. 58 yıllık hayatının önemli bir kısmını, başta Tutin halkına ve Sancak Müslümanlarının hizmetine adayan, Sancak Müslümanlarının yetiştirdiği önemli devlet adamı ve siyasetçilerinden biri olarak Şemsudin Bey, Peygamber Efendimizin bu müjdesine inşallah nail olacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa milletvekili olduğunu hatırlatırken, İznik Belediyesi'nin, Bayrampaşa Belediyesi gibi Tutin Belediyesi'yle kardeş belediye ve kardeş şehir anlaşmalarına sahip olduğunu dile getirdi.

Kuçeviç'in geçen aylarda İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve ekibini davet ederek, Tutin'de toplu sünnet töreni düzenlediğini kaydeden Çavuşoğlu, Kuçeviç'in vefat haberinin, İznik'te ve Bursa'da büyük üzüntüyle karşılandığını ifade etti.

- "İmzalanan anlaşmalar Sancak'taki kardeşlerimizin ekonomik refahlarını sağlamaya yönelik"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sırbistan'la son yıllarda her alanda gelişen ilişkilerde, Sancak Bölgesinde yaşayan Müslümanların, ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Sancak'ta Müslüman nüfusun sayısının 500 binden fazla olduğu tahmin ediliyor olsa da ülkemizde tarihin çeşitli dönemlerinde Sancak'tan göç etmiş 2 milyona yakın Sancaklı kardeşimiz, vatandaşımız yaşamaktadır. Sancak Bölgesinin sınırlarının bir bölümü Karadağ'da olsa da en önemli bölümü Sırbistan'dadır. Sırbistan'daki refah ve istikrarın, tüm bölgenin refah ve istikrarına vesile olacağı tarihsel bir gerçekliktir. Sancaklı kardeşlerimiz, Avrupa'nın ortasında ve güneydoğusunda kendi dinleri ve kültürleriyle, barışın ve istikrarın sembolü olarak görülmelidir. Cumhurbaşkanımızın son seyahatlerinde Sırbistan Cumhuriyetiyle imzalanan anlaşmaların önemli bir kısmı Sancak'taki kardeşlerimizin ekonomik refahlarını sağlamaya yöneliktir. Sancak'ın Peşter Yaylası'ndan 5 bin ton et ithal etmek üzere imzalanan anlaşma, hiç şüphesiz Sancak'ın ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca Sancak'ın Başkenti Yeni Pazar'da, şehrin en merkezi konumunda bulunan İsa Bey Hamamı'nın restorasyonu ve çevre düzenlemesiyle birlikte Yeni Pazar'ın Saraybosna Başçarşı benzeri bir turistik merkez kazanması, Sırbistan'daki Boşnak kardeşlerimizin refahına büyük katkılar sağlayacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden de sorumlu bir başbakan yardımcısı olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Sancak Meşihat Başkanı ve aramızda bulunan çok değerli Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bey arasında imzalanan bu protokol en kısa sürede sonuç verecektir. Bu kış inşallah proje çalışmalarını tamamlayabilirsek, önümüzdeki yaz başında taş koyma töreni için hep birlikte Yeni Pazar'da bir araya gelmek inşallah nasip olacaktır."

Şemsudin Kuçeviç'in omuz verdiği, liderliğini Boşnak Milli Konseyi Başkanı Süleyman Ugljanin'in yaptığı Sancak Bölgesi Boşnak Siyaseti'nin Sırbistan'daki Boşnakların kendi dini ve kültürel değerlerini korumada ve Sırbistan'ın ekonomik, siyasal ve kültürel hayatına entegrasyonlarında çok önemli bir rol oynadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Ülkemiz ve hükümetlerimiz Avrupa'daki Müslüman azınlıkların bulunduğu ülkelerde, asimilasyona uğramamaları konusunda ciddi hassasiyet göstermektedir. Ancak bunun tersine, bulundukları ülkeler ile tam bir entegrasyon içinde bulunarak, o ülkelerin refah ve istikrarına katkı veren bir kültürel zenginlik olmaları konusunda her türlü desteği vermektedir. Sancaklı kardeşlerimiz de çalışkanlıklarıyla, zengin kültürleri ve dini hassasiyetleriyle Sırbistan'da ve hatta Karadağ'da ülkelerinin refah ve barışının anahtarı haline gelmişlerdir. İnşallah ülkemizin ve hükümetimizin de destekleriyle Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa'nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak tarihi misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir." diye konuştu.

- "Hayatını insanlara yardım etmek için çıktığı yolda kaybetti"

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Lajiç de Şemsudin Kuçeviç'in politik görüşlerin farklılığının insanlar arasında problem olamayacağının kanıtı olduğunu belirterek, "Farklı görüşlere sahip liderleri, bizleri, Bayrampaşa'da tek bir amaç buraya getirdi. Bir kişinin arkasında bırakacağı en önemli olgudur. O, bize hepimize iki emanet bıraktı. Birincisi, iki farklı politik partinin koalisyon sergilemesi. Sancak'ta yaşayan bütün insanların iyiliği için birlik ve beraberliği korumamız genişletmemiz gerekir. İkincisi, onun bitiremediği her şeyi bizim bitirmemiz gerekir." dedi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic ise her zaman vizyona ve stratejiye sahip Kuçeviç'in güzel projeler tamamladığını, Boşnak halkının yararı için elinden geleni yaptığını kaydederek, "Birlik ve beraberlik içinde olmanın temeliydi. Onun attığı temeli savunmak ve korumak, önemli bir görev." ifadelerini kullandı.

Boşnak Milli Konseyi Başkanı Süleyman Ugljanin de Kuçeviç ile 27 yıl birlikte çalıştıklarına değinerek, şunları söyledi:

"Verilen en zor görevleri 'Yapamam' demedi, düşmanlardan dost yarattı, yaşlılara, hastalara ve fakirlere yardım etti, aralarında kan davası olan insanları barıştırdı. Kuçeviç, iyi bir insandı, nefret etmeyi bilmezdi, içinde kibir yoktu, kimseye düşmanlığı yoktu. 27 yıl boyunca özveriyle çalıştık ve yaptıklarımızın arkasından mutlu olduk. Hayatını insanlara yardım etmek için çıktığı yolda kaybetti."

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Kuçeviç'in Türkiye ile Sancak arasındaki sevgiyi, kardeşliği kuran bir köprü olduğunu söyledi.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Kuçeviç'in toplumun farklarını göz önüne alarak daima bütünleştirici olduğunu belirtti.

Programa, Kuçevic'in eşi Bedrija Kuçevic, kızları ve Sancak'tan yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Gülistan İlahi Grubu da mini bir konser sundu.