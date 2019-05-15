İSTANBUL (AA) - Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sen Gençsin, Güç Sensin" Sosyal Sorumluluk Projesi, hayallerinin peşinden koşan ve bu uğurda çaba sarf eden gençlere destek olmaya hazırlanıyor.

Eti'den yapılan açıklamaya göre, yeni projenin hayata geçmesindeki en önemli konuların başında, dünyada bugünün gençliğinin geleceğe dair yaşadığı kaygı ve ümitsizlikler oldu. Yapılan pek çok araştırma, gençlerin hayal kurmadıklarını ve hayallerine ulaşmak için gerekli çalışma motivasyonuna sahip olmadıklarını gösteriyor.

Diğer yandan içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun azimle ve cesaretle çalışıp büyük başarılara imza atan gençler de bulunuyor. Eti ve TOG, hayallerinin peşinden koşan, mücadeleci, hedefinden şaşmayan, hikayesi ile diğer gençlere cesaret ve ilham verecek gençleri desteklemek ve daha nicelerini bu yolda teşvik etmek üzere "Sen Gençsin, Güç Sensin" adlı yeni sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Belgesel yapımcısı, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun 19 Mayıs’ın 100. yılı için hazırladığı Güç Sensin Belgeseli, "Sen Gençsin, Güç Sensin" Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilham kaynağı oldu.

Tekelioğlu’nun belgeselinde başarı yolculuğundan hiç vazgeçmeyen 8 gencin hikayesini gözler önüne sermesi ile ilk kıvılcımı ateşlenen "Sen Gençsin, Güç Sensin" Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk yılında desteklenecek gençlerin Tekelioğlu’nun belgeseline konu olan gençler olmasına karar verildi.

Projenin daha sonraki yıllarında ise desteklenecek gençleri belirlemek üzere alanlarında etkili isimlerin bulunacağı bir Danışma Kurulu oluşturulacak. Danışma Kurulu, TOG gönüllü ekiplerinin 12 farklı şehirde tespit edeceği 15-25 yaş aralığında olan ve “hayallerinin peşinden giden” gençleri değerlendirecek.

Danışma Kurulu tarafından bilim, kültür/sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında en başarılı bulunan 16 genç, "Sen Gençsin Güç Sensin" projesinin kanatları altında başarı yolculuğuna çıkacak. Dört farklı kategoride seçilecek 4'er gence Eti tarafından sağlanacak hibe desteğinin yanı sıra Eti ve TOG tarafından oluşturulacak mentor grubu da gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, "Bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Her bir projemizle topluma fayda sağlamayı amaçladık. Projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına büyük önem verdik. Bugün ise gençler için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sen Gençsin, Güç Sensin projesi ile gençlerin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı, umudunu hiç kaybetmeyen gençlerimizle el ele vermeyi ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eti İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan ise çocukluk döneminde kurulan hayallerin gençlik yıllarında kaybolduğuna ve hayallerini gerçekleştirmek için gayret gösteren gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de “Toplum Gönüllüsü gençler Türkiye genelinde 15-25 yaş arası aday gençlerin belirlenmesini, bu gençlerin tespit edilmesini koordine edecekler. Tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak bu projenin, derinleşerek, sosyal etkisi güçlü hikayelerin ortaya çıkartılabilmesi için 12 il belirlenecek. Bu illerden İstanbul’a gelecek Toplum Gönüllüsü gençler, alanında uzman kişilerden iletişim eğitimi alarak projeyi yürütecekler. Ayrıca TOG olarak, gençlerin bu projede gençlik algısını pekiştirecek ve gençleri güçlendirecek jüri üyelerinin de yer alması için gereken desteği vereceğiz.“ değerlendirmesinde bulundu.

TOG Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturduğunu anımsatarak, gençlerin önemsenmesinin, dikkate alınmasının, gençlere alan açılmasının ülke için çok önemli olduğuna dikkati çekti.