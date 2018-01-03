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"Senden Farklı Değilim" fotoğraf sergisi

- Omurilik felçlilerinin sosyal yaşamını konu edinen fotoğraf sergisi, Bakırköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) tarafından, Bakırköy Belediyesi'nin desteğiyle "Senden Farklı Değilim" fotoğraf sergisi açıldı.

Bakırköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, belediye olarak böyle bir etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş ise BÜFOD ile tanışmalarının bir yıl öncesine dayandığını ve fotoğraf sanatçılarının omurilik felçlilerinin sosyal yaşamlarını görüntüleyerek, bugünkü serginin açılmasını sağladığını belirtti.

Omurilik felçlilerinin en ağır engelliler grubu içinde yer aldığını ancak onların toplumda saygın bir şekilde yer almaları için çaba sarf ettiklerini ifade eden Baş, "Yani mesleklerini yaparken, sanatla sporla uğraşırken fotoğrafları çekildi. İnsanlar ne iş yapıyorsun diye sorduklarında, onlar mesleklerini söylüyorlar. Mesela, tekstilciyim, ressamım, fotoğrafçıyım, tiyatrocuyum, yazarım diyorlar. Böyle olduğu zaman toplumda saygın bir şekilde yerlerini almış oluyorlar." dedi.

BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın ise dernek olarak sosyal projelere önem verdiklerini vurgulayarak, "Biz toplumu bilinçlendirecek, aydınlatacak, farkındalık yaratacak konularda, toplumun sürekli aklında kalması gereken, sosyal yaşamın bir parçası olan engellileri yaşatmak istiyoruz. Engellilerin toplumun aklından hiç çıkmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Akın, serginin yaklaşık 8 ayda, engellilerin ve fotoğraf sanatçılarının büyük fedakarlığıyla hazırlandığını dile getirdi.

Omurilik felçlilerinin sosyal yaşamını konu edinen fotoğraf sergisi 10 Ocak'a kadar gezilebilecek. Sergiden elde edilecek gelir TOFD'a aktarılacak.

Serginin açılışına, Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ayşe Çelikler, TOFD ve BÜFOD üyeleri ile vatandaşlar katıldı.


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