Sendika binasına 9. kumar operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir işçi sendikasına ait binaya 9. kez düzenlenen kumar operasyonunda, suç üstü yakalanan 97 kişiye toplam 22 bin 213 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde kumar oynandığı iddiasıyla daha önce 8 kez baskın yapılan sendikaya ait adrese, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı gerekçeyle 9. kez operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 629 çekiliş kartı, 8 bin 750 oyun pulu, 87 küçük top, birer ses amfisi ve mikrofon ile kamera tertibatı bulundu.

Kumar oynarken suç üstü yakalanan 97 kişiye toplam 22 bin 213 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan, 50 kişi hakkında kapalı mekanda sigara içtikleri gerekçesiyle tutanak hazırlandı. 3 kişi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan temin ettikleri iddiasıyla adli işlem yapıldı.