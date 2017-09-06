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Senegal'de hükümet istifa etti

Senegal Başbakanı Dionne, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sall'a sundu.

Senegal'de hükümet istifa etti

DAKAR (AA) - Senegal'de hükümet istifa etti.

Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Boune Abdalah Dionne'nin Cumhurbaşkanı Macky Sall'a hükümetin istifasını sunduğu bildirildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde yeni bir hükümetin kurulacağı belirtildi.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Dionne'ya hükümet kurma görevi yeniden verilecek.

Cumhurbaşkanı Sall'ın seçildiği 2012 yılından bu yana üçüncü Başbakan olan Dionne, 2014 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyordu. Ülkede 30 Temmuz'da yapılan meclis seçimlerinde Sall'ın başında olduğu ittifak, 160 sandalyeden 125'ini kazanmıştı.

Muhabir: Onur Usta



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Anahtar Kelimeler:
Boune Abdalah DionneDünyaSenegal
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