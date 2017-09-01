Senegal'de Kurban Bayramı

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da teşrik tekbirleriyle başlayan bayram namazı 7'den 70'e vatandaşların katılımıyla eda edildi.

Sabahın erken saatlerinde başkentteki Maşallah Camisi'ni dolduran çok sayıda Dakarlı, Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadı.

Maşallah Camisi İmamı Habib İy, bayram hutbesinde Kurban Bayramı’nın Müslümanlar arasındaki birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

İy, İslamiyet'in Müslümanlar arasında manevi zincirler oluşturduğunu, bu nedenle ayrılığa, kin ve düşmanlığa sebebiyet veren önemsiz şeylerle meşgul olmanın Müslüman'ın vasfı olmaması gerektiğini kaydetti.

Küçük kardeşleriyle bayram namazına gelen Mamadou Diallo, AA muhabirine, bayram namazına ulaşmanın huzuru içinde olduğunu ifade ederek, bayramlarda Müslümanların bir arada olmasının önemine işaret etti.

Namazdan sonra ailesiyle kurban keseceklerini belirten Diallo, Senegal'de bayramın iki farklı günde kutlanmasından yakındı.

Senagel'de resmi makamlar dahil halkın yüzde 65'i Kurban Bayramı’nın ilk gününü bugün kabul ederken, ülkedeki bazı tarikatlar ve mensupları bayramı yarından itibaren kutlayacak.

Türkiye'den de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılayı başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu kurban organizasyonu için Senegal'de bulunuyor.