Senegal'de silahlı saldırı

DAKAR (AA) - Senegal'in güneyinde silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıda 13 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede 1982'den beri bağımsızlık isteyen Kazamans Demokratik Güçler Hareketi'ne (MFDC) bağlı silahlı bir grup, Ziguinchor bölgesinde ormana ağaç kesmeye giden kişilere saldırdı. Saldırı sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri bölgedeki hastanenin morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.

Senegal Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (DIRPA) Müdürü Albay Abdoul Ndiaye, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Silahlı grubun 15 kişiden oluştuğunu aktaran Ndiaye, olayı "aşağılık" ve "korkakça" olarak nitelendirdi.

Ndiaye, ordu birliklerinin olaydan hemen sonra bölgeye intikal ettiğini ancak saldırganların olay yerinden daha önce uzaklaştığını ifade etti.

Senegal'in güneyinde yer alan Kazamans Bölgesi'nde 1982’den bu yana ordu ile MFDC arasındaki çatışmalarda 2014 yılına kadar 5 bin kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi de başta Gambiya ve Gine Bissau olmak üzere çevre ülkelere sığındı.

Bölgenin ülkenin en verimli topraklarına, elverişli iklim ve coğrafi koşullara sahip olmasına rağmen bölgedeki tarım arazilerinin yüzde 80’i çatışma sürecinde döşenen mayınlar nedeniyle kullanılmaz halde.