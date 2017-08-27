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"Senin düşündüklerin şeytanın aklına bile gelmez"

- FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Haldun Gülmez, sürekli olarak gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunduğu ve davayla ilgili şeyler söylemediği için uyarıldı - Sanık Gülmez'in, Çiğli'de yaralı olarak götürüldüğü hastanede izni olmadan kıyafetlerinin alındığını ve haberi olmadan tutanak hazırlandığını öne sürmesi üzerine Savcı Düzgün, "Senin düşündüklerin şeytanın aklına bile gelmez. Sana göre yapılan herşey kanunsuz. Biz burada bütün delilleri, tutanakları dosyaya sunduk." dedi

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Haldun Gülmez, sürekli olarak gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunduğu ve davayla ilgili şeyler söylemediği için uyarıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında görülen duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan SAT ekibi üyesi eski Yüzbaşı Haldun Gülmez son 3 günde yaklaşık 30 saat savunma yaptı.

Sanığın, bugünkü oturumda, dosyada bazı delillere ulaşamadığını öne sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Nisan ayından bu yana dosyaları size gönderdik. Evlere özel servis yapar gibi kişiye özel gönderme şansımız yok. 80 klasör dosya var. Herkes dosyaları incelesin diye gönderdik. Dijital ortamda dahi gönderdik. Burada evlere servis yapmıyoruz. Tüm deliller ve tutanaklar dosyada mevcut." dedi.

Sanık Gülmez'in, Çiğli'de yaralı olarak götürüldüğü hastanede izni olmadan kıyafetlerinin alındığını ve haberi olmadan tutanak hazırlandığını iddia etmesi üzerine de duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün söz aldı. Düzgün, hastanede yapılan işlemin arama ve el koyma işlemi olmadığını söyledi.

Ameliyata girmeden önce sanığın üzerindeki kıyafetlerin görevliler tarafından çıkarıldığını, iki poşete konulup hastane polisine tutanakla teslim edildiğini anlatan Düzgün, şöyle konuştu:

"Buna ilişkin tutanak tutulmuştur. Biz iki üç gündür bunu anlatıyoruz. Sanık bunu yalan beyanlarla çarpıtıyor. İşte tutanaklar burada, bu tutanaklar dosyada mevcut. Allah geneki seni hakim ve savcı yapmamış. Senin düşündüklerin şeytanın aklına bile gelmez. Şeytanın aklına gelmeyen şeyler senin aklına geliyor. Sana göre yapılan herşey kanunsuz. Biz burada bütün delilleri, tutanakları dosyaya sunduk. Dosyadan al incele. Sen inceleyemiyorsan avukatın incelesin."

Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.

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