Sepsis hastası İnan'ın, yol hayali gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Kıratlı Mahallesi'nde bir süre önce ev ziyaretleri yaptığı sırada sepsis hastası Murat İnan'ın kendisinden yol istemesi üzerine harekete geçti.

Sepsis hastası İnan'a verdiği sözü yerine getiren Sağıroğlu, Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü betonlama çalışmalarını yerinde incelemek için gittiği mahallede, İnan ve ailesini ziyaret etti.

Sağıroğlu, burada yaptığı konuşmada, asıl görevlerinin engelli vatandaşlara engelsiz bir hayat yaşatmak olduğunu ifade etti.

Bunu başarabilmek içinde mutlaka, vatandaşların kendilerine destek olması gerektiğini belirten Sağıroğlu, "Burada aldığımız bilgiler doğrultusunda bir yol verme sıkıntısı olmuş. Olay bize intikal edince, her şeyi göze alarak yolunu yaptık. Hasta gencimizin yaşadığı sevinci görünce duygulandım. Mahkemeden çıkacak olan karara saygı duyacağım. Gerekirse yola kattığımız arazinin parasını cebimden ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.

-"Engellilerimiz bizlerin cennet meyveleridir"

Böyle hastalıkların herkesin başına gelebileceğini ifade eden Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Engellilerimiz bizlerin cennet meyveleridir. Bizler onların kıymetini iyi bilmemiz lazım. Coğrafi konumdan ötürü burada zaten arazi koşulları ortada. Ulaşımın sağlanması çokta kolay değil. Uzun uğraşlar sonrasında biz üzerimize düşeni yaptık ancak bu yol yeterli mi? Değil. Daracık bir yol. Araç işleyişi zor. Bu koşullarda emekçi kardeşlerimizin uzun uğraşları sonrasında yolun betonlamasını yapıyoruz. Yaptığımız çalışma kolay değil. Taşıma suyla değirmen ne kadar döner. Buradaki vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah rızası için biraz daha anlayışlı olsunlar. Murat kardeşimizin durumu ortada. Ona engelsiz bir yaşam sunabilmek için gelin el ele verelim ve daha güzel şartlar sunalım. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Baba İsmail İnan ise Başkan Sağıroğlu'na ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, "Destek olan herkesten Allah razı olsun. Olduğu kadarıyla yolumuzu yapıyoruz." dedi.

- "Komşularımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Kıratlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Kazancı da konu ile ilgili yer sahiplerinden izin istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada engelli kardeşimiz için yer sahiplerinden izin istedik. Bütün vatandaşlarımız konuya olumlu baktı. Sağ olsun belediye başkanımıza konuyu bildirdik ve makine talebimizi karşıladı. Bütün komşulardan izin aldığımız halde, bir komşumuz makinenin çalışmasına izin vermedi. Savcılığa şikayette bulundu. Mahkemelik olduk. Burada ceza çok önemli değil. Önemli olan engelli kardeşimize destek olmak. Komşularımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."









