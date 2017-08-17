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Sera Gölü'ndeki "perde beton"lar yıkılıyor

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre önce verdiği talimat üzerine "perde beton"ların yıkımına başlandı

Sera Gölü'ndeki

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde 1950'deki heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'nde yapılan "perde beton"lar yıkılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre önce Sera Gölü'ndeki incelemeleri sırasında Sera Gölü'ne yakışmadığını söylediği ve en kısa sürede gerekenin yapılması talimatını verdiği "perde beton"ları yıkma çalışmaları başladı.

Çevre düzenlemesine yönelik yeni bir proje hazırlandığı öğrenilen Sera Gölü'nde mevcut perde beton çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen yüklenici bir firma tarafından yürütülüyor.

Yıkımın ardından Sera Gölü'nün eski güzelliğine kavuşması planlanıyor.

- Sera Gölü

Sera Gölü, 2010 yılında 'Tabiat Parkı" ilan edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan göl, Sera Deresi Vadisi'nde bulunuyor. Oluşum hikayesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline 3 kilometre mesafede yer alıyor.

Ulaşımı kolay olan göl, 1950'de yaşanan heyelanda kayan toprak ve hafriyatın derenin önünü kapatıp suyun normal akışını kesmesi sonucu oluştu.

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