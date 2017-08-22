Seramik sanatçısı İbram İran'da

TAHRAN (AA) - Seramik Sanatçısı Yıldız İbram, İran ve Türk seramik sanatının birçok yönden benzer özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Seramik Sanatı konulu sunumunun ardından AA muhabirine konuşan İbram, Türk ve İran seramiğinin benzerliklerini anlattı.

Romanya doğumlu Türk sanatçı İbram, "Romanya'da benim doğmuş olduğum Boğaz Köy'e seramiklerin Burdur'un Hacılar Köyü'nden gelmiş olması çok ilgimi çekmişti. Bu serüvenin izini sürerken Selçuklu seramiklerine ulaştım." dedi.

Türkiye'ye geldiği 1995 yılından bu yana Türk seramikleri üzerine çalıştığını dile getiren İbram, Büyük Selçuklular döneminde Horasan ve Kaşan'da yapılmış seramiklerle Türkiye'deki Selçuklu dönemi seramiklerinin neredeyse birebir aynı özellikleri taşıdığını belirtti.

İbram, "Aynı coğrafya ve topraklarda yaşamış Türk ve İranlılarda seramik sanatı birçok yönüyle aynıdır. Günümüze kadar bu durum süre gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk ve İran seramiğinin ortak özelliklerinden bahseden İbram, "Form birebir aynı. Konik şekilli kaseler, koç ve başlı kaplar. Sürahiler, motifler, renkler hep aynı. İran Selçuklu ve Anadolu Selçuklu döneminde yapılan seramikler neredeyse birebir aynıdır. Günümüzde Türkiye'de Selçuklu tipi seramikler yapılmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Bu alanda faaliyet gösteren ustaların veya halk arasında kullanılan terimlerin dahi şaşırtıcı derecede aynı olduğunu vurgulayan sanatçı, "Minyatürde bile fırça tekniğimiz, sıraltı veya kağıt üzerine çizilmiş, sulu boyaları kullanma teknikleri olsun her şey birbirine benziyor." dedi.

İbram, İran'daki seramik çalışmaları yapan kurumları ziyaret ettiğini, ortak çalışmalar yapma konusunda görüş birliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.







