Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 2010
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Seramiksan, vitrifiye grubunu ISH Frankfurt 2019 Fuarı'nda sergiliyor

Seramiksan, ISH Frankfurt 2019 Fuarı’nda vitrifiye serileri ile damga vuruyor

Seramiksan, vitrifiye grubunu ISH Frankfurt 2019 Fuarı'nda sergiliyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen ISH 2019'da sunduğu vitrifiye serileri beğeni topluyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Unicera Fuarı’nda 2019 koleksiyonunu sunmasının hemen ardından katıldığı ISH Frankfurt 2019 Fuarı’nda da vitrifiye serileriyle damga vuruyor.

Modern vitrifiye üretim tesisinde üretilen Seramiksan'ın farklı renk ve modeldeki vitrifiye grubu, fuarda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Seramiksan vitrifiye grubunda yer alan su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız rimless klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları fuarda sergilenenler arasında yer alıyor. Vitrifiye grubunda yer alan 2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Dün başlayan ve 15 Mart Cuma günü son bulacak ISH 2019 fuarında Seramiksan, Hol 3-C61’de yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SERAMİKSAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5