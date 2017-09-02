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Serena Williams anne oldu

Dünyanın en başarılı tenisçileri arasında yer alan ABD'li Serena Williams, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Serena Williams anne oldu

ANKARA (AA) - Florida eyaletinin West Palm Beach kentindeki özel bir klinikte doğum yapan 35 yaşındaki Serena Williams, ABD basınına yaptığı açıklamada, "İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Hissettiklerimi kelimelere dökmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçiye, aralarında meslektaşı İspanyol Rafael Nadal ve ABD'li şarkıcı Beyonce'un da yer aldığı birçok ünlü tebrik mesajı yolladı.

Sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından 33 yaşındaki Alexis Ohanian ile geçen yıl aralık ayında nişanlanan Williams'ın, 2018 sezonunda kortlara dönmesi bekleniyor.

Muhabir: Dünyanın en başarılı tenisçileri arasında yer alan ABD'li Serena Williams, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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Alexis OhanianFloridaKız çocuğuSerena WilliamsSporTenis
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