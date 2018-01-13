Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Sergi açılışına çiçek yerine kedi-köpek mamasıyla geldiler

- EFOD Başkanı İyiiz: - "Çiçeklerin çöpe gitmemesi ve aramızdaki sevgi bağını devam ettirmek için sokak hayvanları için bir kampanya başlattık. Kış ayındayız ve bir sürü sokak hayvanımız var. Kedi ve köpeklerimiz için getirilen mamaları Hayvan Dostları Topluluğu üyeleri ile sokak hayvanlarına vereceğiz"

Sergi açılışına çiçek yerine kedi-köpek mamasıyla geldiler

EDİRNE (AA) - Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (EFOD) çağrısı üzerine, 38. yıl dönümü kutlama sergisine gelenler çiçek yerine sokak hayvanları için mama getirdi.

EFOD, 38. yıl dönümü kutlama programı kapsamında karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Ara Güler, İzzet Keribar gibi fotoğrafçılar ile EFOD üyelerinin 120 fotoğrafından oluşan sergi, Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi iki hafta açık kalacak.

Serginin davetiyesinde "Etkinliğimize çiçek yerine sokak hayvanları için mama göndermeniz en büyük dileğimizdir." notunu gören fotoğrafseverler, açılışa köpek ve kedi mamasıyla geldi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay fotoğraf sergisi düzenlediklerini, bu sergilere katılanların sevgi ve saygılarını belirtmek için çiçek getirdiğini ya da gönderdiğini söyledi.

Çiçeklerin solduktan sonra atıldığını belirten İyiiz, "Biz bu duyguyu daha değerli halde kılmak istedik. Çiçeklerin çöpe gitmemesi ve aramızdaki sevgi bağını devam ettirmek için sokak hayvanları için bir kampanya başlattık. Kış ayındayız ve bir sürü sokak hayvanımız var. Kedi ve köpeklerimiz için getirilen mamaları Hayvan Dostları Topluluğu üyeleri ile sokak hayvanlarına vereceğiz." diye konuştu.

Sergiye köpek maması getiren Murat Akçay, sokak hayvanları için başlatılan bu kampanyanın çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Erol Bozkurt ise kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını, bu nedenle kampanyaya destek olduğunu anlattı.

TÜ Hayvan Dostları Topluluğu Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı da EFOD ve fotoğrafseverlere teşekkür ettiğini belirterek, toplanan mamaları üyeleriyle sokak hayvanlarına vereceklerini kaydetti.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EFODFotoğraf SergisiMamaSokak Hayvanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5