Sergi açılışına çiçek yerine kedi-köpek mamasıyla geldiler

EDİRNE (AA) - Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (EFOD) çağrısı üzerine, 38. yıl dönümü kutlama sergisine gelenler çiçek yerine sokak hayvanları için mama getirdi.

EFOD, 38. yıl dönümü kutlama programı kapsamında karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Ara Güler, İzzet Keribar gibi fotoğrafçılar ile EFOD üyelerinin 120 fotoğrafından oluşan sergi, Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi iki hafta açık kalacak.

Serginin davetiyesinde "Etkinliğimize çiçek yerine sokak hayvanları için mama göndermeniz en büyük dileğimizdir." notunu gören fotoğrafseverler, açılışa köpek ve kedi mamasıyla geldi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay fotoğraf sergisi düzenlediklerini, bu sergilere katılanların sevgi ve saygılarını belirtmek için çiçek getirdiğini ya da gönderdiğini söyledi.

Çiçeklerin solduktan sonra atıldığını belirten İyiiz, "Biz bu duyguyu daha değerli halde kılmak istedik. Çiçeklerin çöpe gitmemesi ve aramızdaki sevgi bağını devam ettirmek için sokak hayvanları için bir kampanya başlattık. Kış ayındayız ve bir sürü sokak hayvanımız var. Kedi ve köpeklerimiz için getirilen mamaları Hayvan Dostları Topluluğu üyeleri ile sokak hayvanlarına vereceğiz." diye konuştu.

Sergiye köpek maması getiren Murat Akçay, sokak hayvanları için başlatılan bu kampanyanın çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Erol Bozkurt ise kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını, bu nedenle kampanyaya destek olduğunu anlattı.

TÜ Hayvan Dostları Topluluğu Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı da EFOD ve fotoğrafseverlere teşekkür ettiğini belirterek, toplanan mamaları üyeleriyle sokak hayvanlarına vereceklerini kaydetti.















