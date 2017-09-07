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"Şerif Mardin'in talebesi olduğum için şanslıyım''

- Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Davutoğlu: - "Kendimi Türkiye'de, sosyoloji ilminde bu kadar kıymetli bir Hoca'nın talebesi olmakla son derece şanslı hissediyorum. Doktora tezimi hazırlarken verdiği destek benim için çok kıymetlidir. Yeni nesillerin de kendilerine bu tür meslek ahlakına sahip, zarif, azimli insanları örnek almalarını temenni ediyorum" - "Ömrünün son demlerine gelmiş olmasına rağmen heyecanın hiç sönmemiş olması beni etkilemişti. Konuşurken sesini duymakta bile zorlanıyorduk uzun süredir. Ama buna rağmen her gün bir süre de olsa masasının başına geçip okumakta olduğu kitabına devam ediyor, öğrenciler ile kısa da olsa sohbet etmekten büyük keyif alıyordu"

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. Şerif Mardin'in öğrencisi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Davutoğlu, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mardin'in vefatı dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şerif Mardin'in ölümüyle sosyoloji alanında büyük bir kaybın, boşluğunu oluşacağını vurguladı.

Bu boşluğu Mardin'in yetiştirdiği öğrencilerin ve bıraktığı eserlerin dolduracağını ifade eden Davutoğlu, "Kendimi, Türkiye'de sosyoloji ilminde bu kadar kıymetli bir Hoca'nın talebesi olmakla son derece şanslı hissediyorum. Doktora tezimi hazırlarken verdiği destek benim için çok kıymetlidir. Yeni nesillerin de kendilerine bu tür meslek ahlakına sahip, zarif, azimli insanları örnek almalarını temenni ediyorum.'' değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, geçen ay Prof. Dr. Mardin'e yaptığı ziyarete ilişkin de şunları kaydetti:

''Hocam'ı en son geçtiğimiz ay içinde evinde ziyaret etmiştim. Hala ilmi çalışma heyecanı içinde bulunması açıkçası beni çok etkilemişti. Şaşırtmıştı diyemeyeceğim çünkü onu yıllardır tanıyorum. Talebesi olarak ilme, irfana, eğitime, okumaya ne kadar düşkün olduğunu zaten biliyorum. Ama ömrünün son demlerine gelmiş olmasına rağmen bu heyecanın hiç sönmemiş olması etkilemişti. Konuşurken sesini duymakta bile zorlanıyorduk uzun süredir. Ama buna rağmen her gün bir süre de olsa masasının başına geçip okumakta olduğu kitabına devam ediyor, öğrenciler ile kısa da olsa sohbet etmekten büyük keyif alıyordu."

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Eski Başbakan Ve AK Parti Milletvekili Ahmet DavutoğluŞerif Mardin
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