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Serik'te canlı hayvan pazarına karantina

- Antalya'nın Serik ilçesindeki canlı hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle karantina altına alındı

Serik'te canlı hayvan pazarına karantina

ANTALYA (AA) - Serik ilçesi Alaçeşme Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü kararı doğrultusunda karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesinde Adnan Demir'e ait 40 küçükbaş hayvanın çiçek hastalığı nedeniyle telef olması üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

İlçedeki küçükbaş hayvanlar üzerinde yapılan incelemelerin ardından, Alaçeşme Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarının karantina altına alınması kararlaştırıldı. Pazara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Serik Belediyesi ekipleri, hayvan pazarı girişine karantina kararını duyuran tabelalar astı.

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KarantinaSerik
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