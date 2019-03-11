Serin ve yağışlı hava geliyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da, yarın öğlen saatlerinde başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor.

Batı bölgelerinden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönüşmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin, perşembe günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk etmesi, ancak cuma günü batı bölgelerden itibaren yeni yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı belirtiliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla yarın kuzeybatı, çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10) azalarak, mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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İstanbul'da, yarın öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla etkisini artırarak, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da perşembe günü yağış beklenmiyor.

Ankara'da da yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak şeklinde süreceği, perşembe günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de yağışların yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, öğle saatlerinde etkisini artırarak çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor.