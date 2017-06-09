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Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu.Alınan bilgiye göre, Adana'dan, Eskişehir'de üniversite öğrenimi gören ağabeyini ziyarete gelen Burak Gürer ve arkadaşları piknik yapmak...

Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan, Eskişehir'de üniversite öğrenimi gören ağabeyini ziyarete gelen Burak Gürer ve arkadaşları piknik yapmak üzere Eskişehir-Kütahya karayolundaki Eskiincesu Mahallesi yakınlarında bulunan Porsuk baraj göletine gitti.

Gürer ve 3 arkadaşı, havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Burak Gürer'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi, Gürer'in cesedine ulaştı.

Burak Gürer'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Baraj GöletiEskişehir
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