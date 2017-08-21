Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Gaziantep’ten Nizip ilçesine gelen Cumali Başıaçık (11), Zeugma Antik Kenti yakınlarında Fırat Nehri'ne girdi.
Başıaçık, bir süre sonra gözden kaybolunca, arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, su altı ekiplerinden yardım istedi.
Su altı arama ekipleri, Başıaçık'ın cesedini nehre girdiği bölgenin yakınlarında buldu.
Küçük çocuğun cesedi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.