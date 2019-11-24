Sermaye piyasalarda dönüşüm

Yılmaz Parlar yazyor...Dünya ekonomistlere göre; Küresel ticaret sistemi, terk edilmeksizin geliştirilmelidir. Çok taraflılık, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler, siber güvenlik riskleri, vergi kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı ve ortaya çıkan finansal teknolojilerin fırsatları ve zorlukları gibi başlıca sorunların üstesinden gelmek için tek çözüm olduğu için ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor.

Uzman verilerine göre Küresel ekonomik büyümenin, 2020'de% 2,7'ye ulaşmadan önce 2019'da% 2,6'dan beklenenden daha zayıf olacağı tahmin ediliyor. 2020'de% 2,7'ye ulaşması bekleniyor. Finansal zorlama dönemlerinde ilerlemenin, ekonomik ivmenin zayıf kaldığı görüşüdür.

Türkiye'nin ciddi bir yavaşlamadan kurtulduğu gibi, bölgesel büyümenin bu yılın dört yılın en düşük seviyesi olan% 1,6'dan 2020'de% 2,7'ye yükselmesi bekleniyor. Türkiye dışında, bölgesel büyümenin, iç talepte ılımlı bir büyüme ve net ihracattan küçük bir düşüşle, bu yıl% 2,4'ten biraz artarak 2020'de% 2,6 oranında büyümesi bekleniyor. Orta Avrupa'da, mali teşvik ve bunun sonucunda özel tüketime yol açan artış, gelecek yıl alt bölgedeki en büyük ekonomilerden bazılarında solmaya başlayacak ve büyümenin Doğu Avrupa'da% 2,7'ye, Orta Asya'da ise% 4'e ılımlı bir şekilde toplanması beklenmektedir. Batı Balkanlar'daki büyümenin 2020'de% 3,8'e yükseleceği tahmin edilmektedir.

Büyüme, ticari engellerin artması ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla zayıflamaya devam ediyor. ABD-Çin ticaret gerilimlerinin küresel GSYİH düzeyini kümülatif olarak 2020 yılına kadar yüzde 0,8 azaltacağını tahmin ediliyor.

Büyüme, gelişmekte olan birkaç pazar ekonomisinde ülkeye özgü faktörler ve düşük verimlilik artışı gibi yapısal güçler tarafından da azaltılıyor. Gelişmiş ekonomilerde yaşlanan demografiden kaynaklanıyor.

Büyümedeki zayıflık, daha yüksek tarifeler ve uzun vadeli ticaret politikası belirsizliğinin yatırımlara ve sermaye mallarına olan talebe zarar veren imalat faaliyetlerinde ve küresel ticarette keskin bir bozulmadan kaynaklanmaktadır.

Son derece zayıf imalat ve ticaretin aksine, hizmetler sektörü neredeyse tüm dünyada ayakta kalmaya devam ediyor.

Büyümeyi gençleştirmek için, politika yapıcılar, kalıcı anlaşmalar ile uygulanan ticaret engellerini ortadan kaldırmalı, jeopolitik gerginliklere dayanmalı ve iç politika belirsizliğini azaltmalıdır. Bu tür eylemler güven artırmaya ve yatırım, üretim ve ticareti canlandırmaya yardımcı olabilir. 2020'de küresel büyümede ılımlı bir iyileşme öngörülüyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eşgüdümü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği, Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsor olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi geröekleşti. Kongre’de, 28 panelin yanı sıra 30 farklı başlıkta eğitim programları da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde Dönüşümün, refahın bütün coğrafyada yeniden nasıl dağıtıldığını görmeliyiz.. Bizim hem içinde yaşadığımız sürecin olabilecek bütün faydalarından istifade etmemiz gerekiyor… Bu dönüşümün basit bir süreç olmadığının farkında olup stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor ifadelerini kullandı.

Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu yüksek ve sürdürülebilir refah seviyesini yakalayabilmek için reel ekonominin uzun vadeli bir şekilde fonlanması, sermayenin tabana yayılması, uluslararası sermayenin yurtiçine çekilmesi ve güçlü bir finansal mimariye sahip olunması gerektiğini, Bu hedeflere ulaşabilmenin büyük oranda sermaye piyasaları yoluyla olacağına bu nedenle sermaye piyasalarının geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, Ülke temel sorunlarından birisi kronik tasarruf eksiliği, Sağlıklı bir şekilde kalkınabilmek

için yurt içi tasarrufların mutlaka arttırılması gerektiği, yatırım vadelerinin uzatılması, yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlenmenin şart olduğu görüşlerine yer verdi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin son oturumunda “Türkiye’nin Dönüşümünün Politika Yapıcıları” paneli gerçekleşti. TSPB Başkanı Dr. Alp Keler’in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay konuşmacı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul’un finans merkezi projesinin Türkiye’nin en değerli projesi olduğunu vurguladı.

Panelde, dijital ekonomide verinin önemi, verinin standardize edilmesi anlamında atılan adımların yanı sıra yenilikçi teknolojiler, yerli milli teknoloji üretiminde atılacak adımlar, öncelikler, yapılan çalışmalar anlatıldı.