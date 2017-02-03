Sermaye piyasasında finansal raporlama tebliğinde değişiklik yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde (II-14.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile finansal raporlama muafiyetlerinin kapsamı yeniden belirlendi. Bu kapsamda halka açık olmayıp sermaye piyasası araçları borsada sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören işletmelere finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirim ve 6 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü getirildi.

Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören işletmelere 6 aylık ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüğü getirildi.

Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan yatırım ortaklıkları ile paylarını halka arz etmek veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya dönüşmüş olan, ancak paylarının halka arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçekleştirmemiş yatırım ortaklıkları 3 ve 9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf tutuldu.





- Finansal rapor bildirimleri kolaylaştırıldı





Tebliğ ile varlık kiralama şirketlerinin ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççı niteliğini kazanana kadar kaldırıldı.

Banka gibi özel mevzuatları uyarınca konsolide yanında bireysel finansal rapor düzenleyen işletmelerin, finansal raporlarının son bildiriminde konsolide finansal raporlar için öngörülen sürelerin esas olduğu düzenlendi.

Getirilen yeni yöntem çerçevesinde ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi yurt dışında yerleşik işletmelerin finansal rapor bildirimleri kolaylaştırıldı.

Tasfiye halindeki işletmelerin finansal raporlarını düzenlemeleri usulleri yeniden belirlendi.

Ayrıca halka açık ortaklıklardan payları borsada işlem görmeyen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayanların finansal tablo hazırlarken uygulayacakları standartlarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, anılan ortaklıklar payları borsada işlem görünceye veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkıncaya kadar geçen sürede, finansal tablolarının hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 88'inci ve Geçici 1'inci maddeleri çerçevesinde KGK tarafından belirlenen esaslara tabi olacak.