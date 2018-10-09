Sert Brexit, özellikle Alman firmalarını vurabilir

FRANKFURT (AA) - Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek.

IW, Birleşik Krallık’ın AB'den ayrılmasının (Brexit) anlaşmasız ve zorlu gerçekleşmesinin Alman şirketleri ve AB’ye muhtemel etkilerine ilişkin bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği belirtilerek, yeni tarifeler ve tarife dışı engellerin şirketlere milyarlarca avro yük oluşturabileceği ve ticaretin de ciddi şekilde zarar görebileceği kaydedildi.

Birleşik Krallık’ın Mart 2019’da AB’den ayrılacağı ve bunun artık bilinen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, "Ancak Brexit'in nasıl organize edilmesi gerektiği hala belli değil. Şimdiye kadar bir anlaşma olmadı. Eğer bu şekliyle devam ederse İngilizler, AB'yi serbest ticaret anlaşması olmadan terk edecek. Sonuç olarak, kanalın her iki tarafındaki ekonomi, gümrük vergisi gerektireceğinden yüksek maliyetlere maruz kalacak." denildi.





- "AB şirketleri, yılda 10 milyar avrodan fazla kayıp yaşayabilir"





Açıklamada, ikili ticaret modelleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları dikkate alındığında, AB'nin İngiltere'nin ihracatına yüzde 2,8 ve İngiltere’nin de AB ülkelerine yüzde 6’lık gümrük vergisi getirebileceği belirtilerek, "Bu durumdan, Almanya'nın Birleşik Krallık'a ihracatı ortalama yüzde 4,3 etkilenebilir. Sabit bir ticaret hacmi ile AB şirketleri, yılda 10 milyar avrodan fazla kayıp yaşayabilir. İngiliz şirketleri de yaklaşık 5 milyar avro kaybetmek zorunda kalabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Alman şirketlerinin 3 milyar avrodan fazla gümrük vergisi ödeyebileceği, Belçikalı ve Hollandalı şirketlerden her birinin de 1 milyar avrodan fazla ek maliyete girebileceği bildirildi.



Özellikle Alman otomotiv endüstrisinde sıkıntılar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, IW hesaplamalarına göre, Birleşik Krallık ve AB arasındaki ticaretin daha sonra yüzde 50'ye kadar düşebileceği, Almanya’nın Birleşik Krallık’a ihracatının da yaklaşık yüzde 57 azalabileceği vurgulandı.



Köln IW Direktör Yardımcısı Markos Jung, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu korku senaryosu, yapıcı eylemlere yönelik politikayı yönlendirmeli." ifadesini kullandı.

Jung, Alman GSYH'sinin yaklaşık yüzde 5'inin doğrudan ve dolaylı olarak Birleşik Krallık'la ticarete bağlı olduğunu vurgulayarak, "Birleşik Krallık, Alman şirketler için üçüncü en önemli ticaret ortağı... Bu öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.





