Sertifikalarını aldılar Maltepe’de maviye yelken açtılar

Virüs ile mücadelenin yoğunlaştığı bugünlerde örülen bu duvarla Maltepe’nin mavi renge doğru ilerlemesinde önemli bir çalışma yapılmış oldu.

Unilever Ev Dışı Tüketim’in çok uzun süredir yaptığı Güvenilir Eller eğitimleri ile Güvenilir Ürün Platformu’nun Güvenli2023 eğitimleri birleşerek pandemiye karşı farkındalık çalışmalarını Maltepe’den başlattı. Maltepe Belediyesinin iş birliğinde ilçede pastaneden lokantaya onlarca işletmeye verilen eğitimler sonrası sertifika almaya hak kazananlar yapılan bir törenle açıklandı.

Sertifika töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eğitim çalışmasının Maltepe’nin pandemiye karşı direniş gücünü artırdığını belirterek, “Güvenilir Ürün Platformu ile Unilever’in işbirilği yaparak böyle bir sosyal sorumluk projesi yapması çok önemli bir adım. Her iki kuruma da teşekkür ediyorum. Bu eğitim çalışması Maltepe’de pandemiye karşı duruşa katkı yapacak. Amacımız Maltepe’nin en güvenilir mekanlara sahip olması. Sertifika alanları kutluyorum. Bu eğitime katılanlar aldıkları sertifikayı en görünecek yere asmalı” dedi.

TAM DESTEK OLACAĞIZ

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz sertifika töreninde yaptığı konuşmada “Unilever Ev Dışı Tüketim Ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan birine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize getirdiği sorumlulukla ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz” dedi.

Her 10 şeften sekizinin gıda güvenliği alanında eğitim almak istediğini vurgulayan Yılmaz Tokgöz sözlerine şöyle sürdürdü:

Eller projesi bu istekten doğru. 2016 yılından bu yana Güvenilir Eller projesi kapsamında eğitim alanların sayısı 63 bini geçti. Pandemi döneminde en büyük amaçlarımızdan biri de ev dışı tüketim sektörü için normalleşme süreçlerinde güvenilir bir yol arkadaşı olmak. Bu yüzden ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda Güvenilir Ürün Platformu ile bir araya gelerek eğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Bu iş birliği çerçevesinde işletmelerin gıda güvenliği alanındaki çabalarına katkıda bulunmak için Güvenilir Ürün Platformu’nda çevrimiçi ve ücretsiz eğitim içerikleri sunuyoruz. Eğitimleri tamamlayan katılımcılarımız Güvenilir Eller Sertifikası almaya hak kazanıyor. Bu sertifikayla birlikte katılımcılarımız müşterilerine pandemi döneminde aldıkları tedbirler konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterebilecek. UFS olarak tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzdeki paydaşların yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla sektörümüzün büyümesi ve gelişmesine destek olacağız. Bugün burada olan, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve önümüzdeki normalleşme sürecinde sağlıklı ve hayırlı işler diliyorum.”

TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Sertifika töreninde konuşan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da Maltepe Belediyesi’nin bu çalışma ile bir ilke imza attığını söyleyerek, “Bugünlerde kırmızıların maviye dönüşmesi için herkes çaba içinde bu farkındalık eğitimi tam da maviye dönüşmeyi destekliyor. O konuda adım atılmasını sağlıyor. Sertifika alanların lokantaları pastaneleri mavi olacak. Amacımız tüm Maltepe’yi, İstanbul’u hatta Türkiye’yi mavi yapmak olmalı. Bu çalışmaya küçük bir destek verdiysek ne mutla bize. Bu çalışma ile Unilever tarihi bir adım atmış oldu ve ülkenin zor günlerinde maviye gitmek için yapılan çalışmalarda ben de varım mesajı verdi” dedi.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başladı. 10 Nisan’a kadar devam edecek ücretsiz online eğitimleri tamamlayanlara Güvenilir Eller Sertifikası veriliyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olan eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün.