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Sertifikalı Ahlat patatesi tohumları yurt dışı pazarında

- Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen sertifikalı patates tohumları, yurt içi ve yurt dışına satılıyor - Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden: - "Tohumumuzu üreterek ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fazla olanı da dışarıya satıyoruz. Patates deposu olarak bilinen Nevşehir'e bile tohum gönderiyoruz. 30 bin ton civarında tohumluk patatesimiz mevcut" - Sertifikalı patates tohumu üreticisi Çağrı Güvener: - "Ürettiğimiz tohumları Niğde, Nevşehir, Konya, Kayseri, Sivas, İzmir ve Ödemiş bölgeleri ile Bulgaristan, Nahçıvan, Azerbaycan ve Irak'a satıyoruz"

Sertifikalı Ahlat patatesi tohumları yurt dışı pazarında
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BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde "patates havzası" olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen sertifikalı patates tohumları, hem yurt dışına hem de Türkiye'deki birçok kente pazarlanıyor.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Ahlat'ta bu yıl 20 bin dekarda üretilen tohumluk patatesler, ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarıma elverişli verimli arazilerde üretilen tohumluk patatesler, Türkiye'deki çeşitli kentlerin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Irak'a gönderiliyor.

- "30 bin ton tohumluk patatesimiz mevcut"

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden patates tohumunu Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden aldıklarını söyledi.

Son 5 yıldır ilçede sertifikalı tohum ürettiklerini anlatan Demirden, şöyle devam etti:

"Sertifikalı tohum üretimi Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece ilçemizde yapılıyor. Bitlis olarak bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak durumdayız. 11 çiftçimiz sertifikalı tohum üretiyor. Tohumumuzu üreterek ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fazla olanı da dışarıya satıyoruz. Patates deposu olarak bilinen Nevşehir'e bile tohum gönderiyoruz. O potansiyeli yakaladık. 30 bin ton civarında tohumluk patatesimiz mevcut. Yüzde 50'sini ekiyoruz, diğerini de satıyoruz."

Demirden, hastalıklardan arındırılmış tohumlarla üretim yaptıkları için verimi yüksek kaliteli patates elde ettiklerini dile getirdi.

Çiftçi Çağrı Güvener ise yüksek rakımda üretilen tohumların daha kaliteli ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Sertifikalı tohum sattığımız üreticilerden olumlu tepkiler aldık. Ülkemizin diğer bölgelerinde üretilen tohumlara nazaran Ahlat'taki tohumlardan daha fazla verim elde ediliyor." dedi.

Güvener, 2015 yılında yurt dışına tohum satmaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orada yapılan hasadı da gözlemledik. Ahlat'tan ve Türkiye'nin diğer bölgelerinden aldığımız tohumlar arasında büyük bir verim ve sağlık farkının olduğunu gördük. Bunun sebebi de ilçemizin 1850 rakımda Nemrut Dağı eteğinde olmasıdır. Bu rakımda yetiştirilen tohumlar hastalık, bakteri ve zararlı canlılardan ari şekilde üretilmektedir. Ürettiğimiz tohumları Niğde, Nevşehir, Konya, Kayseri, Sivas, İzmir ve Ödemiş bölgeleri ile Bulgaristan, Nahçıvan, Azerbaycan ve Irak'a satıyoruz. Yurt dışındaki üreticiler bizden tohum almaya devam ediyor."

Yılda 5 bin ton civarında patates üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Güvener, sertifikalı tohumculuğun ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağladığının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
AhlatAzerbaycanBitlisBulgaristanKuzey IrakNahçivanPatatesSertifikaTohum
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