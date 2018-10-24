Sertrans Logistics, araç filosunu Renault Trucks T serisi çekiciyle genişletti

İSTANBUL (AA) - Sertrans Logistics, 100 yeni araçla filosunu yenileyerek Renault Trucks T serisi çekiciler ile yoluna devam ediyor.

Renault Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, 30 yıla yakın süredir uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık hizmetleri ile tedarik zinciri yönetiminde de lojistik hizmetleri sunan Sertrans Logistics, tek markalı Renault Trucks filosu ile operasyonlarını sürdürüyor.

Yeni 100 adet Renault Trucks T 460 4x2 X-Low Euro 6 çekicilerini teslim alan Sertrans’ın hedefi, global pazarda büyük bir oyuncu olmak.

İstanbul Hadımköy’deki Sertrans Logistics merkez binasında düzenlenen teslimat törenine, Sertrans Logistics ve Renault Trucks Türkiye yetkilileri katıldı.

Açıklamaya göre, Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, 2018 yılını yüzde 20’lik büyüme ile tamamlayacaklarını bildirdi.

200’e yakın ülkede bin 800’e yakın noktada hizmet verdiklerini, dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel çözümler getirdiklerini, orta ve uzun vadede hedeflerinin global lojistik şirketleri arasında yer almak olduğunu belirten Keleş, "Bu durumda krizleri de fırsata çevirmeye çalışıyoruz. 100 araçlık bir filo yenilemesi yapmamız da bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Keleş, Türkiye lojistik sektörünün, her gün yükselen bir ivme ile ülke milli gelirinin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğunu aktararak, "Halen gelişimini sürdüren sektörümüz, son 10 yılda yaklaşık 1,9 milyar dolar yabancı yatırım çekmiş, kapasitesini genel itibariyle 4 kat artırmayı başarmıştır. Yarım milyon kişiye yatırım imkanı sağlayan lojistik sektörünün gelecekte çok daha büyük sayılara ve yabancı sermaye girişlerine imza atacağına güvenim tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de lojistik sektörünün yaklaşık 300 milyar TL bandında seyrettiğini belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün küresel büyüklüğü ise 7,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu yılın sonunda Türkiye’deki sektör büyüklüğünün yaklaşık 330 milyar TL’ye ulaşarak tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün sınırların kalktığı dünyamızda lojistik sektörünün önemi gittikçe artıyor. Yatırımlarımızı sürdürürken, bizler de operasyon maliyetlerimizi ve hizmet kalitemizi göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlamda Renault Trucks, yakıt tasarrufu teknolojileri, yüksek performansı, düşük maliyetli ve hızlı satış sonrası bakım-onarım hizmetleri ile bizim için vazgeçemediğimiz bir çözüm ortağı oluyor."

1993 yılından bu yana Renault Trucks çekicileri kullandıklarını bildiren Keleş, "Renault Trucks çekiciler ile sağladığımız yakıt tasarrufu, maliyet tablolarımıza pozitif yansıyor. Tüm filomuz, yılda araç başına ortalama 90 bin kilometre yol katediyor. Bu doğrultuda 200 araca sahip filomuzda araç başına yıllık yaklaşık 360 bin TL yakıt tasarrufu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleş, filoda yer alan en yaşlı Renault Trucks çekicinin 1 milyon 400 bin kilometre yol yaptığını, bu kilometrede bile üstün bir performans sunduğunu belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Filomuzu düzenli olarak yenilememizin yanı sıra Renault Trucks ile önemli arızalar yaşamamamız ve ayrıca bakım giderlerinin makul olması, yeni alımlarımızdaki kararımızın önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sertrans olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine yüksek hizmet kalitesi sunmak adına en iyi ve kaliteli ürünleri kullanmaya devam edeceğiz."

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de "Sadece ulusal değil, uluslararası arenada da her zaman girişimci yapılarından dolayı takdir ettiğimiz bir lojistik şirketi olarak Sertrans Logistics ile güvene dayalı iş birliğimizin devam etmesi bizi gururlandırıyor. Tek markalı bir filoya sahip olmak, Sertrans Logistics’in manevra kabiliyetini de arttırıyor ve birlikte sorunsuz bir şekilde yola devam ediyoruz. T serisi çekicilerimiz, performansı ve yakıt tasarrufu ile çok güçlü ve müşterilerimizin beklentilerini üst noktada karşılıyor. Bunun yanı sıra sunduğumuz toplam çözümler ile sahip olma maliyetlerine değer katarak filoların karlılıklarını arttırmalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sertrans Logistics, yeni araçlarını Renault Trucks Excellence Servis Sözleşmesi ile teslim alarak satış sonrası hizmetler için de ayrı bir anlaşma yaptı. 3 yıl ve 500 bin kilometreye kadar geçerli olacak servis sözleşmesi kapsamında lastik, yakıt ve sürücü maliyetleri dışında aracın tüm bakım, onarım ve yol yardım hizmetleri hem yurt içinde hem de yurt dışında Renault Trucks güvencesi altında oluyor. Araçların tüm bakım-onarım çalışmaları, Renault Trucks satış sonrası ekibi tarafından yürütülüyor ve takip ediliyor.



Öte yandan, Renault Trucks’ın toplam çözümleri kapsamında kredilendirme hizmetinden faydalanan Sertrans Logistics, yeni araçlarında VFS Finansman’ın sunduğu avantajları kullandı.





