ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "15 Temmuz'da, Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak isteyen hain darbecilere karşı bu gençliğin nasıl destan yazdığını gördük." dedi.

Server Basın Yayın, İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (Server Vakfı), Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Mamak'taki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "17. Kitap Okumayı Özendirme ve Sevdirme Yarışması Ödül Töreni" düzenledi.

Vakfın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından konuşma yapan Yayman, "Vakıflarımız çok güzel faaliyetler yürütüyor. İnsanlarımıza değer verdikleri için 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedikleri için kitap okumayı özendirdikleri için bilgi sahibi olmanın erdeminin altını çizdikleri için teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." dedi.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlere verilen desteğe vurgu yapan Yayman, hastanelerin, yolların, kamu yatırımlarının inşa edilebileceğini belirterek kitap okumanın, kütüphane, eğitim ve kültür hizmetlerinin ise Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan hizmet alanları olduğunu söyledi.

Mamak Belediyesine de teşekkürlerini ileten Yayman, yerel yönetimlere her şeyin çok yakıştığını ifade ederek, "Ama en çok kültüre, sanata, kitaba, eğitime verdikleri destek yakışıyor." dedi.

Yayman, insan yetiştirmenin önemini şöyle vurguladı:

"Çinlilerin bir atasözü var, 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekiniz, elli yıl sonrasını düşünüyorsanız orman yetiştiriniz ama eğer ki yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz' .İnsan yetiştirmek çok önemlidir. Gençliğe hitabede söylendiği gibi, 'Kim var?' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilen bir gençliğimizin olması gerekir.

15 Temmuz'da milletimize kastedenlere karşı, Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak isteyen hain FETÖ'cü darbecilere karşı tüm milletimizle beraber bu gençliğin kahramanca davranarak nasıl destan yazdığını gördük, Allah onlardan razı olsun."

Yayman, "Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi kitap okumak bizleri özgür kılar. Kitap okumak bizleri bilmediğimiz diyarlara götürür. Ekmek yeriz, su içeriz, karnımızı doyururuz. Ama kitap okuduğumuzda ruhumuzu doyururuz." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de büyük devlet olmanın yolunun okumaktan geçtiğini ifade ederek, "Oku emriyle başlayan bir dinin mensupları olarak aklımızı birilerine kiraya vermemenin yolu okumaktan ve ilim öğrenmekten geçer." dedi.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Tezel ise saygın bir geleceğin inşası için okumanın öneminin altını çizerek, "Okumak olmadan, olmak olmaz" diye konuştu.

Yıllık kitap okuma yüzdeleri ve kütüphane sayıları bakımından Türkiye'nin birçok ülkeden geride kaldığını belirten Tezel, milletin iştiyakını kitap okumanın artıracağını söyledi.



Programda daha sonra yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri verildi.

